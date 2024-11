Nhu cầu iPhone 16 Pro đảo chiều tại Việt Nam

iPhone 16 Pro, 16 Pro Max màu vàng sa mạc có giá rẻ hơn và sẵn hàng trong khi màu titan tự nhiên đắt nhất, ngược so với khi mới bán.

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 16 Pro bản dung lượng 128 và 256 GB gần như chỉ còn màu vàng sa mạc. Các đại lý còn hàng cũng đặt giá cho màu này thấp nhất, từ 28,5 triệu đồng trong khi màu titan tự nhiên từ 29 triệu đồng. Với iPhone 16 Pro Max, đa số đại lý đặt giá màu titan tự nhiên bằng hoặc nhỉnh hơn màu vàng sa mạc khoảng 100.000-200.000 đồng.

Tình trạng này khác hoàn toàn so với hai tháng trước. Khi mới mở bán cuối tháng 9, iPhone 16 Pro và 16 Pro Max vàng sa mạc được ưa chuộng nhất, bị đẩy giá cao hơn mức niêm yết 3-4 triệu đồng. Trong khi đó, màu titan tự nhiên khi đó thậm chí được bán thấp hơn giá niêm yết gần một triệu đồng.

iPhone 16 Pro Max màu titan vàng sa mạc trên tay một người mua tháng 9 vừa qua. Ảnh: Tuấn Hưng

Theo đại diện ShopDunk, màu vàng sa mạc mới không còn bị đẩy giá chủ yếu do lượng hàng về nhiều, đáp ứng nhu cầu thị trường. Các hệ thống cũng điều chỉnh tỷ lệ nhập các phiên bản dựa theo sức mua của thị trường, tránh tình trạng dư thừa một tùy chọn quá lớn.

Trong khi đó, đại diện CellPhoneS cho biết màu titan tự nhiên vẫn là lựa chọn được nhiều người yêu thích, chiếm khoảng 30% doanh số bán ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, phiên bản này chiếm tỷ trọng lớn trong khi người dùng muốn sở hữu màu sắc mới, gây ra tình trạng dư thừa, thị trường buộc phải tự điều chỉnh.

Các hệ thống bán lẻ đều cho biết nguồn cung iPhone 16 năm nay dồi dào hơn so với iPhone 15 năm ngoái. Doanh số ước tính của một số hệ thống trong tháng 11 đạt mức tăng khoảng 20-35% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, hai bản iPhone 16, 16 Plus vẫn chưa như kỳ vọng.

Tại Việt Nam, iPhone 16 có giá khởi điểm 23 triệu đồng cho dung lượng 128 GB, trong khi 16 Pro Max từ 35 triệu đồng cho bộ nhớ 256 GB, cao nhất 47 triệu đồng cho bản 1 TB.

Trong mùa mua sắm cuối năm, iPhone 16 được dự đoán là smartphone cao cấp ăn khách nhất. Thị trường sẽ có thêm "gia vị" từ các nhà sản xuất lớn khác như Oppo với dòng Find X8 hay Xiaomi có thể đưa về mẫu 15 Pro. Trong khi đó, Samsung nhiều khả năng ra mắt thế hệ Galaxy S25 mới và có thể bán tại Việt Nam trong tháng 1/2025.