Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng đến năm 2050

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thế giới khó đạt các mục tiêu khí hậu và nhu cầu dầu sẽ tiếp tục tăng trong hơn 20 năm nữa.

Ngày 12/11, IEA công bố báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới. Trong đó, IEA cho rằng nếu chính sách hiện tại được duy trì, nhu cầu dầu sẽ đạt 113 triệu thùng mỗi ngày vào 2050, tăng khoảng 13% so với năm ngoái.

Việc này đồng nghĩa nhu cầu dầu toàn cầu có thể tiếp tục tăng hơn 20 năm nữa. Đây là bước ngoặt so với những dự báo trước đó về quá trình chuyển đổi nhanh sang năng lượng sạch. IEA cũng cảnh báo thế giới nhiều khả năng không đạt các mục tiêu khí hậu.

Trong báo cáo lần này, Cơ quan Năng lượng Quốc tế sử dụng kịch bản chính sách hiện hành, chỉ tính đến các quy định đã được ban hành, không gồm mục tiêu khí hậu. Lần gần nhất họ sử dụng cách tính này là 2019, sau đó chuyển sang các dự báo phù hợp với mục tiêu trung hòa carbon năm 2050.

Kho lưu trữ dầu thô nhập khẩu ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, IEA từng ước tính nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập niên này. Họ cho rằng các nước không cần đầu tư thêm vào dầu khí nếu thế giới muốn đạt mục tiêu khí hậu. Cơ quan này từng dự định đánh giá các mục tiêu khí hậu quốc gia giai đoạn 2031-2035, nhưng đến nay chưa đủ dữ liệu vì quá ít nước nộp kế hoạch cụ thể.

Báo cáo cũng ghi nhận số quyết định đầu tư cho các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới tăng vọt trong 2025. Theo kịch bản chính sách hiện hành, quy mô thị trường LNG toàn cầu sẽ tăng từ 560 tỷ m3 năm 2024 lên 1.020 tỷ m3 vào 2050. Việc này được thúc đẩy bởi nhu cầu điện ngày càng cao do sự phát triển của trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hoạt động IEA được tài trợ bởi các quốc gia thành viên, trong đó Mỹ là nước đóng góp lớn nhất. Phân tích và dữ liệu của cơ quan này là cơ sở cho chính sách năng lượng của nhiều chính phủ và doanh nghiệp trên thế giới. Dù vậy, IEA gần đây bị Mỹ chỉ trích vì tập trung vào các chính sách năng lượng sạch, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump kêu gọi doanh nghiệp nước này tăng khai thác dầu khí.

Hà Thu (theo Reuters)