Nhu cầu đất nền tăng sau Tết

Nửa đầu tháng 2, nhu cầu đầu tư quay trở lại đã kéo lượt tìm kiếm đất nền cả nước tăng 2-3 lần so với trước Tết.

Báo cáo mới đây của chuyên trang nhà đất trực tuyến Batdongsan cho thấy, sau Tết Ất Tỵ, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, trong đó đất nền là loại hình dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu mua.

Tính riêng nửa đầu tháng 2, lượt tìm kiếm đất nền trên cả nước tăng gấp 2-3 lần so với tháng 1. Hà Nội ghi nhận nhu cầu tìm mua đất nền tăng 50 -55%, tập trung ở Long Biên, Hoài Đức, Hà Đông... Tại TP HCM, lượt tìm kiếm đất nền tăng 45-50% so với tháng trước, nhưng co cụm về khu vực TP Thủ Đức (quận 9 cũ).

Không riêng Hà Nội và TP HCM, phân khúc đất nền cũng chiếm phần lớn nhu cầu tìm mua phát sinh trong tháng ở các địa phương như Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, Bình Dương... Tại Đà Nẵng, lượt tìm kiếm đất nền chiếm 45% nhu cầu mua nhà đất toàn thành phố. Đồng Nai và Long An cũng có gần 60% nhu cầu mua rơi vào phân khúc đất nền, còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu tỷ lệ này chiếm 40%. Đất nền cũng là phân khúc dẫn đầu lực cầu tại Bình Dương, vượt chung cư và nhà phố.

Trước đó, theo số liệu từ Viện nghiên cứu Datxanh Services, tháng 1 do thị trường vào mùa nghỉ lễ, khu vực miền Nam chỉ có khoảng 520 sản phẩm bất động sản, gồm căn hộ, đất nền mở bán mới (bán lần đầu tiên). Tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 58%, cao hơn 10% so với tháng trước đó. Nửa đầu tháng 2, diễn biến nguồn cung mới dồi dào nhờ phần lớn doanh nghiệp bất động sản khai xuân sớm. Trong đó, phân khúc đất nền ghi nhận giao dịch sôi động ở các khu vực vùng ven như Long An, Đồng Nai và Cần Giờ (TP HCM), với giá trung bình 15-55 triệu đồng mỗi m2.

Bất động sản khu Tây TP HCM với các khu đất nền, đất nông nghiệp. Ảnh: Quỳnh Trần

Đatxanh Services cho biết, đến nay, thị trường đất nền chưa có dấu hiệu tăng giá. Tuy nhiên, từ tháng 2 trở đi, giao dịch đất nền dự báo sẽ có biến động, nhất là trong nửa cuối quý I nhờ nhu cầu đầu tư đang quay trở lại theo tính chu kỳ.

Đánh giá sự khởi sắc của thị trường đất nền sau Tết, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết diễn biến này không gây bất ngờ vì nhu cầu đầu tư đất nền thường tăng cao trong các tháng đầu năm. Ông Tuấn cho biết, sau Tết là thời điểm dòng tiền đầu tư nhàn rỗi trên thị trường dồi dào nhất, nhà đầu tư sẽ tranh thủ tái cấu trúc dòng tiền và lựa chọn phân khúc tiềm năng. Đầu năm nay, các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán đang có nhiều biến động, chưa thể hiện sức hút. Còn bất động sản (nhất là đất nền) lại đón nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, quy hoạch và các thông điệp về kinh tế... Những yếu tố này tác động đến "nâng hạng" đánh giá tiềm năng của bất động sản trong mắt nhà đầu tư, kéo lực cầu của thị trường khởi sắc.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ về lãi suất, nguồn cung nhà đất và nhiều chỉ báo tích cực cho thị trường đất nền cuối năm ngoái cũng thúc đẩy tâm lý đầu tư quay trở lại.

Nhận định về thị trường đất nền trong năm 2025, các đơn vị nghiên cứu thị trường cho rằng, cung - cầu sẽ cùng có sự khởi sắc. Theo DKRA Group, năm nay các tỉnh phía Nam dự kiến có thêm khoảng 3.000-3.500 nền đất chào bán, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Những khu vực còn lại như TP HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ vẫn duy trì tình trạng khan hiếm. Thanh khoản sẽ có sự phục hồi nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đẩy nhanh tiến độ và các chính sách điều hành phát huy hiệu quả.

Còn theo chuyên gia Batdongsan, đầu năm nay có khả năng đất nền sẽ xuất hiện những đợt tăng nhiệt nhẹ mang tính cục bộ, ngắn hạn tại một vài khu vực. Tuy nhiên, sẽ khó lặp lại kịch bản sốt giá đất nền toàn diện như năm 2022.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, việc dùng đòn bẩy tài chính vẫn là câu chuyện khó với nhà đầu tư đất nền, trong bối cảnh ngành ngân hàng vẫn sẽ thận trọng cho vay các loại hình bất động sản đầu tư, nhất là ở các thị trường tỉnh từng nóng sốt. Ngoài ra, sự thay đổi trong hành vi đầu tư (ưu tiên dự án có quy hoạch rõ ràng, có tiện ích) sẽ khiến đất nền phân lô tự phát hết đất sống, nhà đầu tư sẽ ưu tiên các khu vực có kết nối hạ tầng tốt, tiềm năng phát triển kinh tế và dịch vụ rõ ràng.

Thị trường đất nền bắt đầu có dấu hiệu phục hồi từ nửa cuối năm 2024. Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, năm qua thị trường ghi nhận 412.448 nền đất giao dịch thành công, cao gấp 3 lần so với phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ và tăng 33,6% so với năm 2023. Tính đến quý IV/2024, tồn kho đất nền hiện chỉ còn hơn 4.700 sản phẩm, bằng 53% so với quý trước và chiếm 27% cả nước. Bộ Xây dựng nhận định, giao dịch đất nền đang dần khởi sắc và dự báo có chuyển biến tích cực hơn.

Phương Uyên