Nhu cầu áo ấm tăng khi miền Bắc lạnh sớm

Nhiều người tìm mua áo khoác hay giữ nhiệt để chống chọi nền nhiệt giảm nhanh khi ba đợt không khí lạnh liên tiếp đổ bộ miền Bắc nửa tháng qua.

Trong tháng 10, miền Bắc trải qua ba đợt không khí lạnh. Đợt đầu ngày 19/10 khiến nhiệt độ giảm còn 18-20 độ C ở đồng bằng, 15-17 độ tại vùng núi, nhiều nơi dưới 13 độ. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận 9 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) và Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12 độ C.

Đợt hai ngày 26/10, nền nhiệt thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao dưới 15 độ C. Đợt ba từ ngày 30/10 và kéo dài đến nay, Mẫu Sơn xuống 10 độ, Hà Nội 17 độ, vùng núi cao 12 độ C.

Không khí lạnh đến sớm khiến nhịp sinh hoạt của nhiều người thay đổi. Bà Nguyễn Thị Hạnh (63 tuổi, phường Nghĩa Tân, Hà Nội) cho biết phải lôi áo bông ra mặc từ giữa tháng 10, sớm hơn mọi năm.

Trên đường buổi sáng, phần lớn người đi xe máy phải mặc áo khoác dày, quàng khăn để giữ ấm. "Tôi chuẩn bị trang phục mùa đông sớm hơn các năm trước do nhiệt độ giảm nhanh, nhất là vào sáng sớm và ban đêm", chị Hồng Liên (38 tuổi, phường Dương Nội, Hà Nội) cho hay. Một số phụ huynh mang thêm áo choàng cho con khi đến trường.

Nhiều người dân ở Hà Nội diện áo khoác, áo phao đi làm, sáng 8/11. Ảnh: Hải Long

Thời tiết lạnh sớm giúp thị trường áo ấm sôi động hơn mọi năm. Người tiêu dùng chú trọng các yếu tố tiện ích và khả năng giữ ấm bên cạnh kiểu dáng. Chị Lan (nhân viên văn phòng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) lý giải: "Sáng sớm đi làm rất lạnh, quan trọng nhất là phải có một lớp áo giữ nhiệt bên trong thật ấm, nhưng phải đủ mỏng nhẹ để mặc thêm áo len hay áo khoác không bị cộm người".

Tương tự, ông Trần Văn Bình (70 tuổi, phường Yên Sở, Hà Nội) dặn con cháu mua áo chần bông và áo giữ nhiệt để vợ chồng ông mặc khi ra ngoài. "Trời rét về đêm và sáng sớm, nếu không cẩn thận dễ bị cảm. Năm nay lạnh sớm nên tôi mua thêm vài chiếc áo", ông nói.

Trong khi đó, giới trẻ có xu hướng tìm các sản phẩm vừa giữ ấm, vừa thuận tiện phối đồ. Từ đầu tháng 11, Nguyễn Thu Trang (sinh viên năm 3 ở Hà Nội) rủ bạn sắm áo giữ nhiệt và áo phao mỏng. Trước đó, nữ sinh thường mua online, đôi khi đến trung tâm thương mại, ưu tiên loại nhẹ, dễ phối với trang phục thường ngày.

Ở góc nhìn của người kinh doanh, anh Đức - chủ shop quần áo tại phường Cầu Giấy - cho biết lượng khách tìm mua áo ấm năm nay tăng rõ rệt so với cùng kỳ. Mẫu áo mỏng nhẹ được ưa chuộng vì dễ mặc, tiện di chuyển. "Áo chần bông mấy hôm nay bán tốt, hàng về đến đâu hết đến đó", anh nói và nhấn mạnh cửa hàng phải nhập thêm hàng nghìn chiếc để kịp đáp ứng nhu cầu mua sắm.

Các quầy áo ấm ở chợ khắp Hà Nội thu hút nhiều người dân. Ảnh: Hải Long

Một số nhãn thời trang ghi nhận sức mua cao, doanh số tăng ngay đầu mùa lạnh. Tại Uniqlo, hai dòng áo giữ nhiệt Heattech và áo chần bông Pufftech thương hiệu Nhật được người dân quan tâm nhất.

Trong đó, áo giữ nhiệt Heattech mỏng nhẹ, mềm mại, nhưng có khả năng chuyển hóa hơi ẩm cơ thể thành nhiệt lượng giúp giữ ấm. Cụ thể, sản phẩm có ba cấp độ phù hợp với từng nền nhiệt: Heattech thường đáp ứng nền nhiệt trong ngưỡng dưới 20 độ đến 5 độ; Heattech Extra Warm cho ngày lạnh từ 15 độ tới âm 5 độ; Heattech Ultra Warm có khả năng giữ ấm ngay cả khi lạnh tới âm độ. Các dòng đều dễ phối với nhiều kiểu trang phục, dùng linh hoạt trong mùa đông.

"Nếu chọn đúng sản phẩm, mình không cần phải mặc đồ ấm quá cồng kềnh. Ví dụ chỉ cần một áo giữ nhiệt đủ ấm lớp trong cùng, khoác thêm vest là vừa đủ để đi làm", anh Minh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, cho hay.

Khu vực áo giữ nhiệt Heattech ở cửa hàng Uniqlo thu hút sự quan tâm của người mua sắm. Ảnh: Hải Long

Còn áo chần bông Pufftech chú trọng khả năng giữ ấm, trọng lượng nhẹ, phù hợp thời tiết giao mùa và có lớp chống nước nhẹ, tiện dụng trong ngày sương mù hay mưa nhỏ. Hạnh Ngô - giảng viên một trường đại học ở Hà Nội - nhận xét thiết kế đơn giản, dễ phối, tôn phong cách.

"Áo chần bông giữ ấm tốt mà không cồng kềnh, vừa tiện mặc đi làm, vừa phù hợp khi ra ngoài trời. Ngoài ra vì nhẹ, thiết kế dễ gấp gọn vào balo", Hạnh Ngô nói thêm.

Áo chần bông Pufftech là dòng bán chạy tại Uniqlo trong tháng lạnh. Ảnh: Hải Long

Thị trường áo ấm có thể sôi động hơn trong thời gian tới. Chuyên gia dự báo tháng 11 có ba đợt không khí lạnh, đợt giữa tháng là mạnh nhất. Miền Bắc có thể trải qua những ngày rét khô, trời âm u. Sang tháng 12, không khí lạnh hoạt động mạnh và liên tục hơn, xuất hiện ba đợt rét rõ rệt, đặc biệt cuối tháng 12 kéo dài sang đầu tháng 1/2026 được dự báo là đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng đầu tiên của mùa. Nhiệt độ ban đêm có thể xuống 15-17 độ C, vùng núi xuất hiện sương muối hoặc băng giá.

Phú Cát