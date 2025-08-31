NHS Supply Chain tối ưu giao hàng, giảm phát thải tại bệnh viện

NHS Supply Chain hợp tác với các bệnh viện và đối tác để tinh gọn giao hàng, giảm khí thải và cải thiện chất lượng không khí.

NHS Supply Chain là đơn vị phụ trách chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ hậu cần cho hệ thống Y tế quốc gia Anh (NHS), đảm bảo nguồn cung ổn định cho hàng nghìn bệnh viện và cơ sở y tế trên toàn quốc.

Năm nay, tổ chức này phối hợp với Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust và Wessex Procurement để tìm giải pháp tối ưu hoạt động giao nhận tại bệnh viện, đồng thời hạn chế ô nhiễm không khí xung quanh khuôn viên. Dự án có sự tham gia của EMSOL - đơn vị chuyên giám sát chất lượng không khí, giúp phát hiện nhiều cách cắt giảm khí thải từ phương tiện vận chuyển mà không phát sinh thêm chi phí.

Đội ngũ tối ưu mạng lưới của NHS Supply Chain đã rà soát mô hình đặt hàng tại bệnh viện và đề xuất nhiều cải tiến. Các biện pháp bao gồm gom ngày giao hàng và phân bổ lịch nhận hàng đều hơn trong tuần, thay vì tập trung vào một số ngày cao điểm.

Xe tải của NHS Supply Chain vận chuyển hàng hóa y tế đến các bệnh viện, góp phần tối ưu chuỗi cung ứng và hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững. Ảnh: NHS Supply Chain

Trong 3 tháng đầu, dự án ghi nhận những kết quả rõ rệt: số ngày giao hàng tới các điểm tiếp nhận giảm từ 547 xuống còn 97, tương đương 82% và vẫn đảm bảo đầy đủ hàng hóa. Số chuyến giao hàng mỗi tháng giảm từ 59 còn 41 nhờ cắt bỏ các chuyến bổ sung không cần thiết; loại bỏ tình trạng lồng hàng hóa lẫn nhau hoặc để xe đẩy nửa trống, giúp giảm 338 lượt vận chuyển thùng chứa.

Nhờ lịch trình được tối ưu, số phương tiện vận tải ra vào bệnh viện ít hơn, giúp giảm phát thải CO2 khoảng 972 kg mỗi năm. Ngoài ra, khí thải NO2 và bụi mịn giảm, cải thiện chất lượng không khí, mang lại lợi ích cho bệnh nhân, nhân viên và khách đến thăm khi hạn chế rủi ro sức khỏe liên quan đến ô nhiễm.

Adam Tewkesbury, Giám đốc bền vững tại Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust, chia sẻ: "Ít chuyến giao hàng hơn đồng nghĩa với việc bệnh nhân, nhân viên và khách tới bệnh viện được hít thở bầu không khí trong lành hơn. Sáng kiến này cho thấy hợp tác có thể mang lại lợi ích thực sự cho tất cả mọi người".

Ngoài lợi ích môi trường, dự án còn góp phần giảm rủi ro tai nạn lao động như trượt ngã do di chuyển nhiều thùng chứa, đồng thời giúp bệnh viện tái sử dụng không gian lưu trữ, giảm áp lực tồn kho. Công tác quản lý hàng hóa cũng nhẹ nhàng hơn, tránh dồn việc vào các ngày cao điểm.

Heidi Barnard, Giám đốc bền vững tại NHS Supply Chain, nhấn mạnh: "Hỗ trợ NHS đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2045 là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Thành công này chứng minh rằng chỉ cần thay đổi cách đặt và giao hàng cũng có thể mang lại lợi ích lớn cho môi trường và cộng đồng".

Gia Hân (Theo Logistics Manager)