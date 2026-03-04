Nhốt con trong phòng rồi châm lửa đốt

Đăk LăkHồ Xuân Nhàn, 39 tuổi, sử dụng ma túy, nhốt con ruột vào phòng ngủ rồi châm lửa "để cùng chết" nhưng cháu bé may mắn được giải cứu.

Ngày 4/3, VKSND tỉnh Đăk Lăk đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nhàn, trú xã Tuy An Bắc, về tội Giết người, theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hồ Xuân Nhàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h30 ngày 30/11/2025, sau khi sử dụng ma túy, Nhàn cho rằng mẹ ruột giấu việc vợ anh ta (đã rời khỏi nhà trước đó) quay về thăm và mua đồ cho con nên chửi bới, đe dọa đốt nhà và "làm hại" các thành viên trong gia đình.

Nhàn lấy quần áo được hỗ trợ sau lũ lụt vứt xuống nền phòng khách, đổ dầu hỏa vào rồi dọa châm lửa. Hoảng sợ, bố mẹ cùng một người con của Nhàn bỏ chạy ra ngoài. Người con còn lại bị Nhàn đưa vào phòng ngủ, đóng cửa và khóa trái từ bên trong. Sau đó, Nhàn chất nhiều vật dụng dễ cháy chắn cửa phòng rồi châm lửa đốt.

Ngọn lửa bùng lên, người thân và hàng xóm tìm cách dập lửa nhưng bị Nhàn cầm dao đe dọa. May mắn cháu bé sau đó được đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 9/12/2025, Nhàn bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, khởi tố về tội Đe dọa giết người. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Nhàn từng nảy sinh ý định tự sát và có ý định làm hại con ruột, cho rằng "việc cháu bé không tử vong là ngoài mong muốn của bị can" nên cơ quan điều tra đã thay đổi tội danh sang Giết người.

