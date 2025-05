Nhơn Tân góp sức thúc đẩy kinh tế Bình Định

Công ty Nhơn Tân phát triển hình thức đầu tư đa ngành, tận dụng lợi thế vị trí, tài nguyên cùng chính sách đia phương, qua đó, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Bình Định.

Bình Định là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với điểm sáng về hoạt động sản xuất công nghiệp. Năm 2024, tỉnh này có 80 dự án sản xuất công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 6.090 tỷ đồng hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Trong đó, 12 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 4.808 tỷ đồng.

Năm nay, Bình Định đặt mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,6% - 8,5%. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp sẵn có, tỉnh cam kết nhà đầu tư sẽ được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu...

Các chính sách này giúp địa phương thu hút nhà đầu tư nước và nước ngoài. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong tỉnh cũng nắm bắt cơ hội để vươn mình, trong đó có Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển kho bãi Nhơn Tân (Công ty Nhơn Tân).

Cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Nhơn Tân

Thành lập năm 2009, Công ty Nhơn Tân ban đầu là một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến cho thuê kho bãi, hải quan xuất nhập kho, dịch vụ bốc xếp hàng... Trải qua gần 16 năm, doanh nghiệp mở rộng và phát triển quy mô. Ngoài các hoạt động liên quan kho bãi, công ty lấn sân sang lĩnh vực đầu tư và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, kinh doanh sản xuất, khai thác khoáng sản.

Cụ thể, trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, Nhơn Tân đã tham gia khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng, tại xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định với trên diện tích 27 ha; khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trên diện tích 16,79 ha...

Trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, đơn vị này nổi bật với các dự án cụm công nghiệp Nhơn Tân 1 (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) gần 970 tỷ đồng; dự án cụm công nghiệp Tân Tường An (thôn Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) hơn 300 tỷ đồng; dự án cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh) với tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nhơn Tân còn tham gia lĩnh vực kinh doanh sản xuất với 2 dự án lớn gồm nhà máy chế biến gỗ, viên nén sinh học tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với tổng mức đầu tư hơn 815 tỷ đồng và nhà máy sản xuất viên nén sinh học và chế biến vật liệu gỗ nội thất tại cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh (giai đoạn 3), huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định quy mô hơn 830 tỷ đồng.

Dự án khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Phước An, huyện Tuy Phước của Nhơn Tân. Ảnh: Nhơn Tân)

Mới đây, Bình Định công bố Liên danh Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kho bãi Nhơn Tân và Công ty CP Xây dựng TC Bình Định là nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định) với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng.

Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 12/2027. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (kể từ ngày chủ đầu tư được UBND tỉnh quyết định cho thuê đất).

(Nguồn: Công ty Nhơn Tân)