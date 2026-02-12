Nhóm Vingroup giúp chứng khoán trở lại mốc 1.800 điểm

Cổ phiếu Vingroup và Vinhomes làm bệ đỡ giúp chứng khoán tăng thêm 17 điểm hôm nay để trở lại mốc tâm lý quan trọng 1.800 điểm.

VN-Index sớm lấy lại mốc 1.800 điểm ngay khi mở cửa và giữ sắc xanh cả ngày. Buổi sáng, chứng khoán chỉ biến động trong khi thực hiện các lệnh giao dịch giá mở cửa. Sau đó, thị trường gần như đi ngang quanh vùng 1.810 điểm.

Sang buổi chiều, chỉ số chung có phần hạ độ cao nhưng nhanh chóng lấy lại động lực. Chứng khoán có lúc tăng hơn 19 điểm so với tham chiếu. Thị trường sau đó rung lắc nhẹ, tuy nhiên sắc xanh vẫn được bảo toàn. Sau phiên ATC, VN-Index được kéo lên và đóng cửa trên 1.814 điểm, tăng hơn 17 điểm so với hôm qua.

Chỉ số khá mạnh nhưng mức độ đồng thuận trên thị trường không cao. Điều này thể hiện qua số lượng cổ phiếu tăng và giảm giá giữ mức chênh lệch thấp, lần lượt là 177 mã và 135 mã.

Nhóm cổ phiếu Vingroup là động lực chính cho đà tăng của VN-Index hôm nay. VIC đóng cửa ở 159.000 đồng một đơn vị, cao hơn tham chiếu khoảng 5,4%. Trong phiên, mã này có lúc tiến gần giá trần. VIC ghi nhận thanh khoản cao thứ 4 thị trường với hơn 686 tỷ đồng. Mã chứng khoán của Vingroup đóng góp gần 13,5 điểm cho VN-Index.

Theo sau là VHM của Vinhomes khi góp hơn 5 điểm cho mức tăng của chỉ số chung. Mã này kết phiên tăng 5,8% lên 109.000 đồng với thanh khoản hơn 701 tỷ đồng, cao thứ 3 toàn thị trường.

Ở chiều ngược lại, thị trường gặp lực cản bởi các cổ phiếu ngân hàng, nổi bật là BID, MBB và VCB. Nhìn chung cổ phiếu ngành này chỉ điều chỉnh nhẹ trên dưới 1%, riêng mã chứng khoán của BIDV và MB sụt lần lượt 2% và 2,2%. Trong đó, MBB còn là cổ phiếu được giao dịch sôi động nhất thị trường hôm nay.

Trong phiên chứng khoán tăng điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HoSE lại lùi về gần 16.400 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với phiên trước. Thanh khoản rơi xuống mức thấp nhất hai tháng qua. Điều này phần nào có thể được giải thích bởi tâm lý nghỉ ngơi khi chỉ còn một phiên giao dịch nữa sẽ bước vào kỳ nghỉ Tết.

Điểm sáng trên thị trường nằm ở việc khối ngoại nối dài đà ưu tiên gom cổ phiếu lên phiên thứ 3 liên tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng khoảng 342 tỷ đồng, tập trung ở VIC và GMD. Tuy nhiên, giá trị mua ròng đã giảm gần 84% so với hôm qua do áp lực bán đang dồn về các cổ phiếu ACB, FPT hay VCB.

Trong bản tin trước giờ giao dịch sáng nay, Chứng khoán VPBank (VPX) đưa ra dự báo thanh khoản có thể suy giảm và trạng thái lình xình, giằng co nhiều khả năng sẽ xuất hiện. Nguyên nhân chính là chỉ còn hai phiên giao dịch trước kỳ nghỉ lễ dài ngày, cả cung và cầu đều đang thận trọng.

Vì thế, nhóm phân tích khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên giải ngân trung hạn ở các nhóm đang thu hút dòng tiền, trong khi ngắn hạn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu có xu hướng mạnh và hạn chế mua đuổi giá cao. Nếu vùng hỗ trợ 1.750-1.760 điểm vẫn được duy trì, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng danh mục cân bằng.

Tất Đạt