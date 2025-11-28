Nhôm Việt Dũng vào Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam

Nhôm Việt Dũng góp mặt trong bảng xếp hạng VNR500 năm 2025, nhờ tốc độ tăng trưởng, quy mô lao động và kết quả doanh thu.

Ngày 12/11, Công ty Cổ phần Nhôm Việt Dũng nhận thông báo vào "Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2025", theo bảng xếp hạng VNR500 do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức. Lễ trao giải trực tiếp dự kiến diễn ra vào ngày 8/1/2026.

Nhôm Việt Dũng sở hữu ba nhà máy công suất lớn tại hai miền Nam – Bắc. Ảnh: Nhôm Việt Dũng

Trải qua 25 năm xây dựng, Nhôm Việt Dũng lớn mạnh về cả thị phần và vị thế, phát triển hệ sinh thái sản phẩm nhôm hoàn thiện đa dạng, bao gồm tấm ốp nhôm nhựa phức hợp (Alu), trần nhôm và lam chắn nắng mang thương hiệu Alcorest.

Doanh nghiệp hiện sở hữu ba nhà máy tại cả hai miền Nam – Bắc với tổng diện tích sản xuất lên đến 50.000 m2, ứng dụng dây chuyền hiện đại cùng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Năng lực sản xuất đạt tới 18 triệu m2 tấm ốp Alu mỗi năm, và 500.000 m2 một năm cho sản phẩm trần nhôm và lam chắn nắng, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cho nhiều loại hình công trình.

Song song mở rộng quy mô sản xuất, Nhôm Việt Dũng phát triển hơn 100 đại lý cấp 1 cùng hàng nghìn điểm bán lẻ phủ khắp toàn quốc, giúp sản phẩm Alcorest hiện diện tại đa dạng loại hình dự án như: trụ sở doanh nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, trường học và các công trình công nghiệp...

Nhờ mạng lưới phân phối rộng và năng lực cung ứng lớn mạnh, doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng về sản lượng cung ứng cho thị trường nội địa ở cả ba dòng sản phẩm chính, bên cạnh đó là sự phát triển hợp tác với các đối tác xuất khẩu đến từ Hàn Quốc, Australia...

Năng lực sản xuất nhà máy Nhôm Việt Dũng đạt năng suất cao. Ảnh: Nhôm Việt Dũng

Nhôm Việt Dũng cũng như thương hiệu Alcorest được khẳng định và công nhận trên thị trường bằng nhiều giải thưởng danh giá như: 3 lần đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (Vietnam Value); Top 10 Thương hiệu uy tín 2025; 9 năm liên tiếp đạt Thương hiệu mạnh; 5 lần liên tiếp đạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt... cùng nhiều ghi nhận quan trọng khác về nỗ lực đổi mới và đóng góp cho ngành vật liệu xây dựng.

Gần đây, doanh nghiệp ứng dụng bộ nhận diện thương hiệu Alcorest mới cùng thông điệp "Tô màu cuộc sống", thể hiện hình ảnh hiện đại, mạnh mẽ và đầy sức sống. Đây được xem là bước phát triển chiến lược đánh dấu mốc phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu Alcorest với khách hàng, đối tác.

Xác định chiến lược phát triển bền vững, Nhôm Việt Dũng đặt mục tiêu mở rộng năng lực sản xuất, đầu tư công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm. Danh hiệu VNR500 này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục phấn đấu đưa thương hiệu Việt Nam hội nhập cùng nền kinh tế toàn cầu.

Theo Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), bảng xếp hạng "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam - VNR500" được công bố thường niên từ năm 2007, nhằm ghi nhận và tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Xếp hạng được xây dựng dựa trên nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế, mô phỏng theo mô hình Fortune 500 của Mỹ. Trải qua nhiều năm, VNR500 trở thành thước đo uy tín, được cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên môn công nhận.

Trong bảng xếp hạng hàng năm, VNR500 công bố "Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" và "Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam".

Hải My