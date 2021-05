Nhóm trộm nắp cống bị bắt

Bà Rịa - Vũng TàuPhạm Công Thy, 24 tuổi và ba nghi phạm khác trộm nắp cống thoát nước bằng gang trên đường, bán ve chai 250-270 nghìn đồng mỗi tấm.

Ngày 14/5, Thy (ở thị xã Phú Mỹ), Nguyễn Bửu Thanh (27 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ), Võ Văn Nhã (20 tuổi, ở An Giang), Trần Tài Nhân (27 tuổi, quê Quảng Ngãi) bị Công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam để điều tra hành vi Trộm tài sản. Liên quan vụ án, ba người buôn phế liệu bị khởi tố về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm trộm nắp cống tại Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Từ đầu năm đến nay, hàng loạt nắp cống thoát nước trên các con đường ở thị xã Phú Mỹ bị trộm, gây mất an toàn giao thông. Công an thị xã tung nhiều lực lượng điều tra, bắt được nhóm Thy. Những người này khai khi đêm xuống chở nhau bằng xe máy, mang kìm cộng lực tới các con đường vắng cạy nắp cống, cắt xích trộm 30 tấm gang, chở về bán, chia nhau tiền tiêu xài.

Quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ bắt giữ thêm Trần Minh Luân (31 tuổi, ở thị xã Phú Mỹ) với hành vi tương tự. Từ tháng 3 đến nay, Luân một mình trộm 8 nắp cống, dùng xe tự chế chở về bán cho tiệm phế liệu lấy tiền chơi ma túy.

Người dân ở thị xã Phú Mỹ dùng cây, đá để bảo cảnh báo khi nắp cống bị lấy trộm. Ảnh: Mạnh Nguyễn.

Theo báo cáo Công ty cổ phần khoa học công nghệ Việt Nam, đơn vị quản lý, từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh có 724 tấm đan bằng gang bị trộm. Riêng thị xã Phú Mỹ từ đầu năm đến nay mất 159 tấm, TP Bà Rịa 135 tấm.

Quang Bình