Nhóm trẻ vị thành niên 'ngông cuồng' bị xét xử

Hưng YênNguyễn Bá Khang, 17 tuổi, con trai của giang hồ Đường "Nhuệ", cùng đồng phạm tuổi teen dùng súng ná, bình xịt hơi cay truy đuổi, gây thương tích cho người khác.

Nguyễn Bá Khang (ở phường Trần Lãm) cùng 5 bị cáo vừa bị TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên xét xử trong vụ án Cố ý gây thương tích, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ngày 7/4.

Theo cáo trạng, Khang cầm đầu một nhóm mang bình xịt hơi cay, súng ná bắn đạn bi, vỏ chai thủy tinh và gạch đá đuổi đánh, gây thương tích cho hai thanh niên 19 tuổi.

Tại phiên tòa, các bị cáo ban đầu biện minh do "sự ngông cuồng của tuổi trẻ", sau đó đã nhận tội.

Nhận định đang ở độ tuổi vị thành niên, nhưng hành vi lại rất côn đồ và quyết liệt, HĐXX tuyên Khang 15 tháng tù giam, hai bị cáo khác mỗi người 10 tháng tù giam. Ba người còn lại được đưa vào trường giáo dưỡng.

Phiên tòa xét xử con trai Đường Nhuệ. Ảnh: Xuân Hoa

Nhà chức trách cho biết, pháp luật không có ngoại lệ, độ tuổi vị thành niên không phải là tấm lá chắn cho những hành vi hung hãn.

Khang là con trai của Đường "Nhuệ", giang hồ khét tiếng ở tỉnh Thái Bình cũ đang thi hành án 22 năm tù.

Lê Tân