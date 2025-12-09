Nhóm 'trẻ trâu' chặt biển số xe không được giảm án vì cười đùa khi ra tòa

Hà NộiTòa phúc thẩm không giảm án cho 13 bị cáo do không ăn năn hối cải trước hành vi cầm kiếm chặt biển số xe, dọa người đi đường.

Ngày 9/12, TAND Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm hình phạt của nhóm thiếu niên 15-21 tuổi, cùng trú Thạch Thất (cũ), gây ra 12 vụ đánh người, cướp biển số xe.

Đại diện viện kiểm sát đề nghị HĐXX bác tất cả nội dung kháng cáo, do các bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ mới. VKS đánh giá tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo vẫn vui vẻ cười đùa, không thể hiện được thái độ thành khẩn, ăn năn hối cải, do đó không có căn cứ xét giảm án.

HĐXX sau nghị án đã tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Nguyễn Minh Tâm, 16 tuổi, bị phạt 6 năm 6 tháng; Phí Văn Quang 16 tuổi và Chu Đăng Khánh, 15 tuổi, mỗi người 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. 10 bị cáo còn lại tuổi 17-21 cùng bị tuyên phạm tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng án từ 4 năm 9 tháng đến 11 năm 6 tháng tù.

Bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 9, Hà Nội tuyên cuối tháng 9, xác định, giữa tháng 7/2024, thấy trên Facebook có các nhóm thanh thiếu niên hay đăng ảnh tụ tập đánh nhau, 13 bị cáo vì thế bàn bạc, chuẩn bị 5 tuýp sắt, kiếm, dao rựa.

Tối 9/8, các bị cáo mang thanh kiếm dài một mét cùng vỏ chai bia thủy tinh để "đi bừa", tức là gặp thanh niên nào không vừa mắt thì sẽ đánh, cáo trạng nêu.

Cả nhóm sử dụng 3 xe máy, mỗi xe 3-4 người, đèo nhau quanh huyện Thạch Thất cũ, hò hét, chửi bới, đuổi đánh và ném 15 vỏ chai thủy tinh về người đi đường.

Sau một số vụ gây rối trên đường xuyên đêm, tối 15/8, nhóm Tâm tụ tập ở nhà Huy điều chỉnh lại "chiến lược". Họ thống nhất: Gặp thanh niên tầm tuổi mình, nếu là đồng hương Thạch Thất thì tha; huyện khác sẽ truy đuổi, chém biển số để đăng trên Tik Tok ra oai.

Ngay đêm đó, nhóm gây ra 3 vụ. Cách thức gây án này được các bị cáo lặp đi lặp lại trong tháng 8, tổng cộng 12 vụ, cướp 14 biển số.

Các bị hại bị thương nhẹ, một số người từ chối giám định, trong khi nhiều nạn nhân chưa xác định được nhân thân.

Ba thiếu niên do lúc tham gia gây rối mới 14 tuổi nên bị phạt hành chính, lập hồ sơ giáo dục tại địa phương.

