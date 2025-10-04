Nhóm 'trẻ trâu' cầm kiếm gây sự, chặt biển số xe người đi đường

Hà Nội13 thanh thiếu niên khai thấy trên mạng nhiều nhóm quái xế cầm đao kiếm đánh nhau nên học theo, mang hung khí đe dọa, đánh người đi đường, cướp 14 biển số xe.

Nhóm 13 thiếu niên độ tuổi 15-21, cùng trú huyện Thạch Thất (cũ), vừa bị TAND Khu vực 9, Hà Nội xét xử trong 12 vụ mang hung khí đi gây rối, đánh người, cướp biển số xe.

Bản án tuyên cuối tháng 9 phạt Nguyễn Minh Tâm, 16 tuổi, án 6 năm 6 tháng; Phí Văn Quang 16 tuổi và Chu Đăng Khánh, 15 tuổi, mỗi người 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản. 10 bị cáo còn lại tuổi 17-21 cùng bị tuyên phạm tội Cướp tài sản và Gây rối trật tự công cộng, án 4 năm 9 tháng đến 11 năm 6 tháng tù.

Cáo trạng xác định, giữa tháng 7/2024, thấy trên Facebook có các nhóm thanh thiếu niên hay đăng ảnh tụ tập đánh nhau, 13 bị cáo vì thế bàn bạc, chuẩn bị 5 tuýp sắt, kiếm, dao rựa.

Bắt nhóm cướp chuyên đi chặt biển số xe máy

Tối 9/8, các bị cáo mang theo thanh kiếm dài một mét cùng vỏ chai bia thủy tinh, để "đi bừa", tức là gặp thanh niên nào ngông nghênh, đánh thanh niên đó, cáo trạng nêu.

Cả nhóm sử dụng 3 xe máy, mỗi xe 3- 4 người, đèo nhau quanh huyện Thạch Thất cũ, hò hét, chửi bới, đuổi đánh và ném 15 vỏ chai thủy tinh về người đi đường.

Chặt biển số khoe trên mạng "lấy oai"

Sau một số vụ gây rối trên đường xuyên đêm, tối 15/8, nhóm Tâm tụ tập ở nhà Huy điều chỉnh lại "chiến lược". Họ thống nhất: Gặp thanh niên tầm tuổi mình, nếu là đồng hương Thạch Thất thì tha; huyện khác sẽ vác hung khí truy đuổi, chém biển số mang về đăng Tik Tok ra oai.

Biển số xe máy do nhóm thanh thiếu niên chặt của người đi đường. Ảnh: Huy Mạnh

Ngay đêm đó, nhóm gây ra 3 vụ. Mô típ gây án này được các bị cáo lặp đi lặp lại trong tháng 8, tổng cộng 12 vụ, cướp tổng 14 biển số.

Các bị hại bị thương nhẹ, một số người từ chối giám định, trong khi nhiều nạn nhân chưa xác định được nhân thân.

Ba thiếu niên tham gia gây rối khi mới 14 tuổi nên bị phạt hành chính, lập hồ sơ giáo dục tại địa phương.

Bào chữa cho bị cáo Tâm tại tòa, luật sư Đặng Xuân Cường cho rằng việc khép tội Cướp tài sản cho thân chủ là khiên cưỡng vì cướp là hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác để sử dụng, mua bán, trao đổi... Trong vụ việc nhóm Tâm thực hiện, bị cáo khai tụ tập, mang hung khí để "thấy thanh niên choai choai nhìn đểu hoặc ngứa mắt" sẽ ném vỏ chai chặn đường, đánh rồi chém lấy biển số xe máy.

Theo Tâm, mục đích của hành vi là "phô trương thanh thế, chụp ảnh biển số chém được để thị uy, ra oai với bạn bè". Luật sư từ đó cho rằng tội danh Hủy hoại tài sản sẽ phù hợp với thiếu niên này hơn. Luật sư nói Tâm phạm tội khi mới 15 tuổi, còn dại dột non trẻ, nên một bản án khoan hồng là đủ răn đe, giáo dục.

VKS giữ nguyên quan điểm truy tố về tội danh với các bị cáo, khẳng định đã đủ căn cứ chứng minh tội Cướp tài sản. Hành vi của các bị cáo gây thương tích 4% cho một bị hại, là vấn nạn nhức nhối gần đây trong nhân dân, nên cần xử lý nghiêm.

Tòa bác quan điểm của luật sư.

Hải Thư