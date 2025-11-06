Nhóm trẻ bị dừng hoạt động sau vụ bạo hành bé gái

Cà MauNhóm trẻ tư thục Ái Linh ở xã Gành Hào phải dừng hoạt động để nhà chức trách điều tra vụ bé gái 2 tuổi bị đánh bầm mặt và lưng.

Ngày 6/11, một lãnh đạo UBND xã Gành Hào cho biết có dấu hiệu bạo hành tại cơ sở này. Nhà chức trách đã hỗ trợ phụ huynh đưa trẻ đi khám, ổn định tâm lý.

Nhóm trẻ tư thục Ái Linh do bà Nguyễn Hoàng Ái Linh (39 tuổi) làm chủ, thuộc quản lý của trường Mẫu giáo Sao Biển. Trước khi bị đình chỉ hoạt động, nơi đây có khoảng 14 trẻ em.

Hơn một tuần trước, một phụ huynh phát hiện con bị thương sau khi ở lớp về nên chụp lại ảnh và trình báo cơ quan chức năng. Theo gia đình, bé thường hoảng loạn khi gặp người lạ, hay giật mình khi ngủ. Bố, mẹ đều phải xin nghỉ làm để ở nhà với con.

Hình ảnh bé gái bị tím lưng sau khi từ lớp trở về nhà. Ảnh: Gia đình cung cấp

Theo quy định hiện hành, việc thành lập các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập do UBND xã, phường cấp phép. Chủ cơ sở phải có bằng tốt nghiệp THPT trở lên, giáo viên có bằng cao đẳng, phòng học rộng tối thiểu 15 m2 cùng một số điều kiện về cơ sở vật chất khác.

An Minh