Nhóm 'toàn người già' cướp trang sức triệu đô của Kim Kardashian

Pháp10 bị cáo, hầu hết ở độ tuổi 60-70, tham gia vụ cướp có vũ trang nhắm vào ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian trong năm 2016 đã bị xét xử ngày 28/4.

Trong ngày đầu tiên của phiên tòa xét xử vụ cướp gần một thập kỷ trước tại Paris, 10 bị cáo (gồm chín nam một nữ) bị buộc tội cướp và bắt cóc Kim Kardashian cùng nhân viên gác cổng tại nơi cô lưu trú vào đêm 2/10/2016. Hai trong số bị cáo thừa nhận hành vi, những người còn lại phủ nhận.

Theo hồ sơ vụ án, khi Kim đang ở Pháp để tham dự Tuần lễ thời trang, những người đàn ông mặc cảnh phục xông vào phòng khách sạn, trói cô bằng dây zip và băng dính, chĩa súng rồi cướp đi số trang sức trị giá 10 triệu USD, bao gồm chiếc nhẫn kim cương trị giá 4 triệu USD do Kanye West (hiện là chồng cũ) tặng.

Đây được coi là một trong những vụ cướp nhắm vào cá nhân lớn nhất ở Paris trong nhiều thập kỷ.

Trong các cuộc phỏng vấn và chương trình truyền hình thực tế của gia đình Kardashian, Kim bày tỏ vô cùng sợ hãi, nghĩ sẽ bị hãm hiếp và giết chết khi nhóm tội phạm đột nhập và chĩa súng vào cô.

"Họ lôi tôi ra hành lang phía trên cầu thang, đó là lúc tôi nhìn thấy rõ khẩu súng", Kim kể trong chương trình Keeping Up with the Kardashians.

Phòng ngủ trong căn hộ khách sạn - nơi xảy ra vụ cướp năm 2016. Ảnh: TF1

Luật sư cho biết Kim sẽ trực tiếp làm chứng, dự kiến vào 13/5. Phiên tòa xét xử dự kiến kéo dài đến 23/5.

Ban đầu vụ án có 12 bị cáo, nhưng một người đã chết và một người khác mắc bệnh nặng không thể bị xét xử. Các điều tra viên cho biết dù thiếu hai bị cáo, phiên tòa vẫn sẽ xem xét toàn bộ vụ cướp, bao gồm việc lập kế hoạch, thực hiện và cố gắng bán lại số đồ trang sức bị đánh cắp.

Theo điều tra, năm trong số 10 bị cáo đã có mặt tại hiện trường vụ cướp.

Nhóm cướp 'toàn người già'

Báo chí Pháp gọi họ là "The Granddad Robbers" vì các bị cáo chủ chốt hầu hết ở độ tuổi 60-70, và là những kẻ cướp ngân hàng có nhiều tiền án.

Hai bị cáo có ADN được tìm thấy tại hiện trường đã thừa nhận tham gia vụ cướp.

Aomar Ait Khedache, hiện 69 tuổi, được cho là kẻ chủ mưu. Ông ta nói với các điều tra viên rằng không biết Kim Kardashian là ai nhưng đã nghe một người bạn làm phục vụ bàn nói về bộ trang sức tuyệt đẹp mà cô đeo khi đi ăn tối ở Paris.

Bị cáo Aomar Ait Khedache đến tòa án vào ngày 28/4 tại Paris. Ảnh: AP

Khi đến khách sạn sang trọng nơi Kim lưu trú, nhóm cướp chĩa súng yêu cầu nhân viên bảo vệ dẫn đến chỗ "vợ của rapper" - ám chỉ chồng Kim khi đó là Kanye West.

Sau khi gây án, Aomar rời khách sạn bằng xe đạp cùng hai người khác, gặp con trai đang đợi trong ôtô đỗ tại một ga xe lửa gần đó.

Luật sư của Kim cho biết Aomar đã viết thư xin lỗi vào năm 2017, trong khi bị giam giữ, sau khi nghe Kim kể về trải nghiệm kinh hoàng đó.

Yunice Abbas, 77 tuổi, công khai thừa nhận là người cảnh giới cho nhóm cướp. Ông ta nói không có vũ khí và không đích thân đe dọa Kim, nhưng thừa nhận cũng phải chịu trách nhiệm về tội ác này.

Yunice nói với các phóng viên rằng sẽ xin lỗi trong phiên tòa và cung cấp thông tin chi tiết về vai trò của mình trong vụ trộm nhưng sẽ không tố cáo bất kỳ ai khác.

Các bị cáo khác bị tình nghi cung cấp thông tin về việc Kim ở trong khách sạn và góp sức bán lại tang vật ở Antwerp, Bỉ.

Trong nhiều món trang sức bị đánh cắp, chỉ một món được tìm thấy là mặt dây chuyền hình cây thánh giá bạch kim đính kim cương bị rơi trong lúc nhóm cướp tẩu thoát.

Kim Kardashian nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm. Ảnh: Filmmagic

Kim Kardashian sinh năm 1980, là doanh nhân và ngôi sao truyền hình thực tế người Mỹ. Cô cùng gia đình thu hút nhiều chú ý qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, phát sóng từ 2007 đến 2021, sau đó là The Kardashians.

Kim gặt hái thành công khi ra mắt các thương hiệu thời trang và mỹ phẩm, trở thành tỷ phú vào năm 2021 và được Forbes ước tính có giá trị tài sản là 1,7 tỷ USD vào năm 2024.

Tuệ Anh (Theo CBS)