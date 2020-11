Nhóm tin tặc Nga bị nghi tấn công đảng Dân chủ

Nhóm tin tặc Fancy Bear được cho là có liên hệ với tình báo Nga bị cáo buộc tấn công tài khoản email đảng Dân chủ tại bang California, Indiana.

Fancy Bear, nhóm hacker từng bị cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, có thể đã tấn công nhiều tài khoản email của chi nhánh đảng Dân chủ tại bang California và Indiana, cũng như nhiều viện nghiên cứu ở thủ đô Washington và bang New York, các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề tiết lộ hôm 30/10.

Nhóm Fancy Bear bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công mạng.

Nhiều nỗ lực xâm nhập dường như đã bị tập đoàn Microsoft phát hiện hồi mùa hè năm nay, cho thấy những nguy cơ nhằm vào Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11.

"Mục tiêu nhằm vào đảng Dân chủ cho thấy tin tặc Nga đang quăng mẻ lưới rất rộng", Don Smith, lãnh đạo phụ trách an ninh mạng tại công ty Secureworks của Mỹ, nhận xét.

Chi nhánh đảng Dân chủ tại Indiana cho biết họ "không ghi nhận nỗ lực xâm nhập thành công nào", trong khi chi nhánh tại bang California thừa nhận đã bị tấn công nhưng không đề cập đến Fancy Bear và khẳng định "nỗ lực của các tổ chức nước ngoài đã không thành công".

Fancy Bear, hay còn có tên APT28, được cho là có liên hệ với Cơ quan Tình báo Quân đội Nga (GRU), từng nhiều lần bị cáo buộc gắn liền với những hoạt động gián điệp nhằm vào mục tiêu quân sự và chính phủ Mỹ, NATO và Đông Âu.

Thông tin về hoạt động tin tặc được đưa ra chỉ một tháng sau khi Microsoft cảnh báo Fancy Bear đã tìm cách tấn công hơn 200 tổ chức, gồm nhiều công ty có liên hệ với bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Microsoft phát hiện được chiến dịch này thông qua sự cố lập trình cho phép họ xác định dấu hiệu những cuộc tấn công do Fancy Bear tiến hành, theo Reuters.

Microsoft từ chối bình luận về thông tin trên.

Mức độ của chiến dịch công kích không thể được xác định. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ hồi tháng 8 cáo buộc Nga đang tìm cách can thiệp chiến dịch chạy đua tranh cử của ứng viên Dân chủ Joe Biden. Phát ngôn viên Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Chris Meagher nói "không bất ngờ" khi nước ngoài tìm cách can thiệp cuộc bầu cử.

Đại sứ quán Nga tại Washington khẳng định nước này không can dự vào vấn đề nội bộ của Mỹ và phủ nhận mọi liên hệ giữa chính phủ Nga với Fancy Bear, gọi các cáo buộc là "tin giả".

Đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump không bình luận.

Các mục tiêu phi lợi nhuận được Reuters xác định gồm Trung tâm vì Tiến bộ Mỹ (CAP), Hội đồng Quan hệ Quốc tế và Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế. Đây là những tổ chức có ảnh hưởng ở thủ đô Washington và từng cung cấp nhân lực cho các chính quyền tổng thống Mỹ trước kia. Tuy nhiên, đại diện các tổ chức đều khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy các tin tặc đã thành công.

Một mục tiêu khác là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). tuy nhiên, phát ngôn viên CSIS từ chối bình luận về hoạt động tin tặc.

Điệp Anh (theo Reuters)