Nhóm thiếu niên ném đá vào ôtô 'để tiêu khiển'

Quảng TrịCông an xác định 6 thiếu niên ném đá vỡ kính chắn gió 4 ôtô trên cao tốc Vũng Áng - Bùng, tổng thiệt hại khoảng 55 triệu đồng.

Tối 22/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 15, trong đó 3 em ở xã Bố Trạch, 3 em xã Phong Nha. Các em khai nhận ném đá hai lần trong ngày 21/3 lúc 18h30 và 20h40 chỉ "để tiêu khiển".

Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên đã nhận thức hành vi ném đá là sai trái và bày tỏ sự hối hận. Công an tiếp tục xác minh, xử lý.

Một xe tải bị trúng đá vỡ kính tối 21/3. Ảnh: Nguyễn Cường

Trước đó khoảng 20h30 ngày 21/3, ôtô chạy trên cao tốc Vũng Áng - Bùng qua thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch bị ném đá vỡ kính. Có xe kính phía trước thủng lỗ đường kính 7-10 cm, có xe viên đá to bằng nắm tay người lớn chui cả vào cabin. Tài xế bức xúc đã trình báo cơ quan chức năng.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng, đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km, qua Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn một của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 90 km/h. Hiện cao tốc Vũng Áng - Bùng không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm.

Nhiều xe bị trúng đá trên cao tốc Vũng Áng - Bùng. Video: Nguyễn Cường

Hiện tượng ôtô bị ném đá từng xảy ra trên nhiều cao tốc như Hà Nội - Hải Phòng, TP HCM - Dầu Giây gây bức xúc dư luận. Gần nhất giữa tháng 12/2025, thiếu niên ở xã Việt Xuyên đứng trên cầu vượt ném vỡ kính chắn gió phía trước xe tải đang chạy trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thiệt hại 4,2 triệu đồng. Thiếu niên bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đắc Thành