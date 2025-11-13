Nhóm thiếu niên cầm mã tấu đập phá quán cà phê

TP HCMNhóm thiếu niên 15-16 tuổi mang dao, mã tấu, súng bắn bi... ập vào quán cà phê chửi bới, đập phá nhiều đồ đạc vì không tìm thấy đối thủ.

Ngày 13/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an xã Đông Thạnh (huyện Củ Chi cũ) tạm giữ 4 người liên quan.

Nhóm thiếu niên mang hung khí đập phá quán cà phê ven TP HCM Nhóm thiếu niên đập phá quán cà phê. Video: Camera an ninh

Theo camera tại quán trên đường Huỳnh Thị Na (xã Đông Thạnh), tối 3/11, nhóm thiếu niên cầm dao, mã tấu, súng bắn đạn bi... xông vào quán. Khi không tìm thấy người họ muốn gặp, nhóm này chém, bắn vào cửa nhà vệ sinh và bàn ghế, khiến nhiều khách hoảng sợ, bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát trích xuất hình ảnh và trong ngày đã bắt giữ 4 thiếu niên 15-16 tuổi, đồng thời thu giữ 2 xe máy cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, mã tấu, ná bắn đạn bi...

Hung khí cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP HCM

Nhóm thiếu niên khai đến quán cà phê để tìm người có mâu thuẫn trước đó. Vì không gặp được đối phương nên chửi bới, đe dọa khách, đập phá bàn ghế.

Quốc Thắng