Nhóm thiếu niên bị bắt vì cướp bàn đặt đồ cúng cô hồn

TP HCMMai Anh Kiệt, 18 tuổi, cùng 3 thiếu niên tìm nơi cúng cô hồn để lấy chiếc bàn đặt đồ cúng, mang bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 15/9, Kiệt, Nguyễn Tuấn Hùng, Hà Kim Bảo (cùng 17 tuổi) bị Công an TP HCM bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Liên quan vụ án, một thiếu niên 15 tuổi cũng bị lập hồ sơ xử lý.

Nhóm Mai Anh Kiệt lấy chiếc bàn đựng đồ cúng cô hồn. Video: Camera an ninh

Trước đó, chiều 6/9, nhân viên cửa hàng PNJ trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa, bày hoa quả, bánh kẹo, xôi chè, tiền... trên chiếc bàn inox để cúng cô hồn. Khi họ vừa thắp nhang thì nhóm Kiệt chạy xe máy đến.

Hai thanh niên chạy xe lên lề, giật chiếc bàn mang đi, hất tung đồ cúng. Cả nhóm tăng ga bỏ chạy về hướng ngã tư Âu Cơ – Lạc Long Quân. Sự việc được camera an ninh cửa hàng ghi nhận.

Mai Anh Kiệt (trái sang), Hà Kim Bảo và Nguyễn Tuấn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khai với cơ quan điều tra, nhóm Kiệt cho biết đã đi nhiều nơi giật đồ cúng cô hồn, nhưng thấy những người khác "lấy bàn cúng đem bán được nhiều tiền" nên làm theo. Ngoài lần "cướp bàn" ở cửa hàng PNJ, nhóm này còn lấy một cái khác vào hôm sau.

Theo cơ quan điều tra, tài sản bị cướp giật là chiếc bàn inox của công ty, được mua từ khi cửa hàng khai trương đến nay (7-8 năm). Chiếc bàn trên đã bị khấu hao hoàn toàn và không còn hóa đơn, chứng từ ghi nhận giá mua. Tiền cúng 200.000 đồng đã được nhân viên nơi đây thu hồi.

Công an TP HCM khuyến cáo, người dân cần tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không lợi dụng tập tục cúng cô hồn để thực hiện hành vi giật đồ, biến tướng thành cướp giật tài sản. Hành vi này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn khiến người vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Phụ huynh và nhà trường được yêu cầu phổ biến pháp luật cho con em, học sinh để các em không bị lợi dụng, lôi kéo.

