Nhóm thanh thiếu niên vây đánh người trước cổng tòa án

Đà NẵngMột nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, phóng xe lạng lách giữa trung tâm Hội An rồi đánh nhầm người ngay trước cổng tòa án.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với Trần Quan Trường (17 tuổi) và 10 người liên quan về tội Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trong số này, 8 người bị bắt tạm giam, 2 bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng và đang đi học.

Mười thanh thiếu niên bị khởi tố. Ảnh: Phước Thành

Trước đó, ngày 30/9, công an đã khởi tố vụ án, bắt Trường về tội Cố ý gây thương tích theo Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục khởi tố bổ sung tội danh với Trường và 10 bị can trên.

Theo điều tra, do mâu thuẫn cá nhân từ trước với một nhóm thanh niên khác, tối 24/5, Trường cùng nhiều người tụ tập, chuẩn bị hung khí, đi xe máy dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây náo loạn các tuyến đường trung tâm Hội An.

Khi đến khu vực trước trụ sở TAND TP Hội An (cũ), nhóm này nhầm người và tấn công anh Trần Anh Huy (20 tuổi, trú phường Hội An), dù không có mâu thuẫn, khiến nạn nhân bị thương. Nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc.

Công an xác định Trường là người trực tiếp gây thương tích cho anh Huy. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Ngọc Trường