Nhóm thanh thiếu niên cầm dao chặn đường, cướp tài sản

Đà NẵngBốn thanh thiếu niên gây ra ít nhất bốn vụ cướp tài sản bằng chiêu vờ mượn điện thoại hoặc dí dao đe dọa người đi đường.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt giam Phan Hồ Ka, Nguyễn Đăng Khôi, cùng 16 tuổi, Ngô Thái Danh, 17 tuổi và Nguyễn Văn Thành, 18 tuổi để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Bốn thanh thiếu niên bị tạm giam. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, rạng sáng 18/8, một nam thanh niên 16 tuổi, trú phường Quảng Phú đi qua khu vực phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng thì bị nhóm bốn thanh thiếu niên trên chặn lại, dùng dao khống chế và cướp điện thoại iPhone 12 Pro.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Bàn Thạch khoanh vùng, truy xét. Chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng bắt bốn nghi phạm. Tang vật thu giữ 2 điện thoại, xe máy không gắn biển số và dao Thái Lan dùng gây án.

Trước vụ cướp tại Bàn Thạch, nhóm này đã gây ra ba vụ khác ở các tuyến đường vắng thuộc phường Hương Trà và Quảng Phú. Các nghi phạm thường chạy xe máy đã tháo biển số, tiếp cận người đi đường một mình rồi vờ mượn điện thoại. Khi nạn nhân lưỡng lự, cả nhóm lập tức rút dao uy hiếp, cướp tài sản.

Sau mỗi lần gây án, cả nhóm liên tục di chuyển qua nhiều địa bàn như Thăng Bình, Hiệp Đức, Quế Sơn... để tránh sự truy bắt, thậm chí lên kế hoạch ra Huế tiếp tục gây án.

Ngọc Trường