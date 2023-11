Nhóm thanh niên miền Tây mua súng để giải quyết mâu thuẫn

An GiangHồ Ngọc Hiếu và Trần Văn Tâm mua 2 khẩu Rulo để "giải quyết mâu thuẫn" với nhóm khác, khi mang vũ khí đi sửa thì bị phát hiện.

Ngày 20/11, hành vi của Hiếu, Tâm và các đồng phạm Lâm Thiện Nhật, Hồ An Thịnh, Tôn Thành Nghĩa, 18-29 tuổi, được Công an tỉnh An Giang nêu trong kết luận điều tra, đề nghị truy tố về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Các bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: An Phú

Cơ quan điều tra xác định, năm 2021, Nhật mua 3 khẩu súng (trong đó có một súng quân dụng) cùng 4 kg đạn chì, 4 viên đạn, 2 ống nhòm, 2 thiết bị giảm thanh với giá 12,5 triệu đồng, cất giấu tại nhà trọ ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Năm 2022, Hiếu và Tâm cũng lên mạng xã hội đặt mua 2 khẩu súng Rulo với giá 5 triệu đồng. Sau đó, súng bị hư nên cả hai nhờ Thịnh và Nghĩa thuê Nhật sửa chữa. Cuối năm đó, Nhật làm xong đơn đặt hàng, chưa kịp giao cho khách thì bị công an phát hiện, thu giữ...

Kết quả giám định có 2 trong 5 khẩu súng tại nơi ở của Nhật là vũ khí quân dụng.

4 trong 5 khẩu súng thu giữ tại nơi ở của Nhật. Ảnh: An Phú

Quá trình điều tra, Hiếu và Tâm khai mua vũ khí để phòng thân, giải quyết mâu thuẫn với các đối thủ tại địa phương; còn Nhật cho rằng mua súng đạn "để săn bắn".

An Phú