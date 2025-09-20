Nhóm thanh niên hỗn chiến, ném chai bia vào cảnh sát

Đăk LăkY Phan Niê, 18 tuổi, cùng nhóm bạn dùng hung khí tấn công đối phương, chém nhầm 2 người dân và ném chai bia vào lực lượng công an rồi tẩu thoát.

Ngày 20/9, Công an tỉnh Đăk Lăk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Phan Niê (cầm đầu) và 14 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến bị đưa về cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo điều tra, tối 3/7/2024, Y Phan bị Byă (19 tuổi) đánh vào mặt tại quán bida ở buôn Buôr, xã Hòa Phú, sau khi xảy ra mâu thuẫn.

Bực tức, Y Phan gọi nhờ bạn Nguyễn Phú Quí (18 tuổi) rủ thêm người đi đánh Byă trả thù. Quí lập một nhóm chat, kêu gọi hơn 30 người cùng tham gia bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị hung khí.

Đêm hôm sau, nhóm Y Phan chạy xe máy, mang theo dao rựa, dao phóng lợn, kiếm, bom xăng, vỏ chai bia... đến nhà Byă. Trên đường đi, nhóm này liên tục hò hét, nẹt pô. Thấy đối thủ đang nhậu với nhiều người tại nhà của bạn, nhóm này xông vào tấn công.

Hỗn chiến xảy ra gây náo loạn khu dân cư. Nhóm Y Phan phải bỏ chạy, đánh chém nhầm 2 người đi đường gây thương tích. Khi thấy lực lượng dân quân, an ninh, công an xã đi tuần tra, nhóm này ném chai bia về tổ công tác.

Cơ quan điều tra vào cuộc ngay sau đó, xác định hành vi của 15 bị can.

Trần Hóa