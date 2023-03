Nhóm thanh niên bị bắt vì chặn quốc lộ để trăm người đua xe

Tiền GiangBốn thanh niên bị khởi tố, tạm giam sau khi tổ chức chặn quốc lộ 1 cho hàng trăm người đua xe trái phép.

Bốn nghi can Nguyễn Văn Khang, Lê Văn Khánh Duy, Nguyễn Hoàng An và Nguyễn Hoàng Phúc (từ 20 đến 24 tuổi, cùng quê Tiền Giang) ngày 22/3 đã bị Công an huyện Châu Thành tạm giam để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Nhóm quái xế thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Trước đó, ngày 15/2, 6 thanh niên thuộc nhóm này đã bị khởi tố, bắt giam về cùng tội danh.

Theo điều tra, tối 11/2, hàng trăm "quái xế" từ Long An, Tiền Giang, Bến Tre đã lập nhóm kín trên mạng xã hội, hẹn nhau tổ chức đua xe. Nhóm cho người canh trước trụ sở của công an huyện Châu Thành để cảnh giới.

Đến 22h30, không thấy cảnh sát tuần tra, các "quái xế" đã chặn quốc lộ 1, đoạn qua xã Long Hưng, huyện Châu Thành để "đọ tay lái". Lúc này, cảnh sát mật phục đã bất ngờ xuất hiện vây bắt. Các thanh niên vứt xe chạy vào vườn cây, nhà dân lẩn trốn nhưng không thoát.

44 nam, nữ cùng 43 xe máy đã "chế, độ" bị tạm giữ.

Thời gian qua, nạn chặn quốc lộ để đua xe tại Tiền Giang khá phổ biến. Một số cảnh sát giao thông khi chặn bắt đã bị tông trọng thương. Nhiều quái xế bị xét xử để răn đe nhưng tình trạng này vẫn tái diễn.

An Nam