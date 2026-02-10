Nhóm teen chặn xe, đánh người giữa cầu vượt lúc rạng sáng

Đà NẵngMâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên mang mũ bảo hiểm chặn đầu xe, hành hung một người giữa cầu vượt đường 2/9.

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng, hành hung người đi đường xảy ra rạng sáng 8/2 tại phường Hòa Cường.

Theo điều tra, khoảng 1h30, sau khi dự tiệc sinh nhật tại một quán nhậu trên đường Hồ Tùng Mậu, 9 thanh thiếu niên đi 5 xe máy chạy qua nhiều tuyến đường trung tâm như Nguyễn Tất Thành, cầu Thuận Phước, Ngô Quyền, cầu Rồng rồi đến đường 2/9.

Nhóm này do Phúc (16 tuổi, trú phường Sơn Trà) cầm đầu.

Sáu thanh thiếu niên bị triệu tập. Ảnh: Thành Huynh

Khi đến khu vực cầu vượt, Phúc phát hiện Hải đi một mình trên xe máy SH. Do từng xảy ra mâu thuẫn qua mạng xã hội, Phúc chạy áp sát, chặn đầu xe rồi dùng mũ bảo hiểm đánh. Ngay sau đó, Vinh và Duy lao vào dùng tay chân, mũ bảo hiểm cùng vào tấn công.

Cùng thời điểm, một thanh niên tên Hoàng đi xe máy không gắn biển số, cũng dừng lại tham gia đánh hội đồng.

Bị vây đánh, Hải bỏ lại xe, chạy bộ lên giữa cầu vượt để thoát thân. Nhóm thanh thiếu niên khỏi hiện trường ngay sau đó.

Qua truy xét, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệu tập 6 người liên quan. Nhà chức trách đánh giá vụ việc mang tính côn đồ, manh động, gây mất an ninh trật tự nơi công cộng.

Hồ sơ, người liên quan và tang vật đã được bàn giao Công an phường Hòa Cường tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Công an khuyến cáo thanh thiếu niên không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực; người dân khi phát hiện hành vi gây rối cần kịp thời báo cơ quan chức năng.

* Tên các nghi phạm đã thay đổi

Ngọc Trường