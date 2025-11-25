Nhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy bắn trả cảnh sát

Hà NộiNhóm tàng trữ 50.000 viên ma túy tổng hợp ở Hà Nội bị vây bắt lúc nửa đêm đã cố thủ trong nhà, bắn trả công an, đốt tang vật.

Rạng sáng 24/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị chức năng vây ráp căn nhà 3 tầng một tum trong con ngõ nhỏ đường Bạch Đằng, phường Hồng Hà.

Súng, lựu đạn bị thu giữ. Ảnh: VTV

Bên trong, nhóm tàng trữ ma túy cố thủ khóa cửa, bắn trả bằng súng quân dụng. Cùng lúc, chúng mang hàng cấm ra cầu thang đốt tiêu hủy.

Các trinh sát sau đó phá ba lớp cửa căn nhà, sử dụng lựu đạn khói để đột kích vào trong, khống chế 3 người. Hai nghi phạm khác lẩn trốn tại tầng cao của nhà dân ở khu vực xung quanh, công an dùng flycam xác định vị trí, bắt giữ.

Tại hiện trường, cảnh sát thu 3 khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn, nhiều gói ma túy nước vui, bình khí bóng cười và một số loại ma túy khác. Mở rộng khám xét nhà một nghi phạm khác, công an thu khoảng 48.000 viên ma túy tổng hợp, một kg ma túy.

Công an khám nghiệm tại hiện trường. Ảnh: VTV

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đang mở rộng điều tra.

Phạm Dự