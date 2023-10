Nhóm sinh viên Việt hai năm liền vô địch lập trình thế giới

Hai năm liên tiếp, nhóm ba sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM, giành giải nhất cuộc thi Lập trình sinh viên thế giới IEEExtreme.

Theo kết quả được công bố chiều 29/10, đội HCMUSSmokinTomatoes gồm ba sinh viên Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát đã giành giải nhất cuộc thi Lập trình sinh viên thế giới IEEExtreme năm nay. Cả ba đều là sinh viên ngành Khoa học Máy tính, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM.

Lê Bảo Hiệp cho biết điểm đặc biệt của cuộc thi IEEExtreme là các đội phải làm bài thi online trong 24 giờ liên tục, từ 7h sáng ngày 28/10 đến 7h sáng ngày 29/10.

Trong một ngày, các đội thi làm tổng cộng 26 đề lập trình. Đề bài được ban tổ chức công bố lần lượt, cách nhau khoảng hai tiếng. Trong trường hợp bằng điểm nhau, giải thưởng được tính cho đội có thời gian giải nhanh nhất.

"Đội em giải được 25 bài, trong 1.840 phút. Nhóm phân chia nhau, cố gắng giải nhanh nhất có thể để tạo lợi thế về thời gian, tâm lý và tranh thủ nghỉ ngơi lúc chờ ban tổ chức công bố đề tiếp theo", Hiệp nói.

Đăng Huy, Bảo Hiệp, Vĩnh Phát (từ trái qua) khi tham gia một hội nghị khoa học ở Pháp hồi đầu tháng 10. Ảnh: Nhân vật cung cấp

IEEEXtreme là cuộc thi thường niên do Hội kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức. Đây là tổ chức chuyên môn kỹ thuật lớn nhất thế giới, tập trung vào điện và điện tử, điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính và các ngành tương tự.

Năm nay, cuộc thi quy tụ hơn 7.000 đội tham gia với trên 16.000 thí sinh đến từ hơn 60 quốc gia. Đội giải nhất nhận tài trợ 10.000 USD để tham gia một hội nghị khoa học quốc tế bất kỳ trên thế giới.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 6 đội tham gia cuộc thi. Ngoài giải nhất của đội HCMUSSmokinTomatoes, 5 đội còn lại lần lượt xếp vị trí 7, 16, 20, 22 và 79 thế giới.

Bảng xếp hạng 8 đội dẫn đầu cuộc thi. Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài cuộc thi này, đội HCMUSSmokinTomatoes từng vô địch cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) khu vực châu Á năm 2021, 2022. Theo dự kiến, ba sinh viên sẽ đại diện Việt Nam vào vòng chung kết ICPC thế giới tổ chức tại Ai Cập năm nay. Tuy nhiên, ngày 28/10, ban tổ chức cuộc thi thông báo tạm hoãn do tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông.

Lệ Nguyễn