Nhóm sinh viên Việt giành hạng nhất lập trình thế giới

Bốn sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, vượt qua hàng nghìn đội tham gia, đứng đầu cuộc thi lập trình sinh viên thế giới IEEExtreme.

Sáng 23/10, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM, cho biết nhóm giành hạng nhất là HCMUSBurnedTomatoes, gồm các sinh viên Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy, Hồ Ngọc Vĩnh Phát. Trong số này, Hồ Ngọc Vĩnh Phát, cựu học sinh THPT chuyên Quốc học (Thừa thiên Huế) là người từng giành huy chương bạc Olympic Tin học quốc tế năm 2021.

Trước đó, nhóm sinh viên từng giành ngôi vô địch cuộc thi Lập trình sinh viên quốc tế (ICPC) khu vực châu Á 2021 và sẽ đại diện Việt Nam vào vòng chung kết ICPC thế giới tổ chức tại Ai Cập năm 2023.

Đội HCMUSBurnedTomatoes gồm Hồ Ngọc Vĩnh Phát (thứ hai từ trái qua), Lê Bảo Hiệp, Nguyễn Vũ Đăng Huy cùng hai giảng viên từng vô địch ICPC khu vực châu Á 2021 hồi tháng 3 tại Hà Nội. Ảnh: HCMUS

Hai đội thi khác của trường là HCMUSHenoWorld và HCMUSDrinkers cũng đạt hạng 7 và 37 thế giới. Năm ngoái, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM cũng có hai đội thi xếp ở vị trí số 6 và số 10 tại cuộc thi này.

IEEEXtreme là cuộc thi hàng năm do Hội kỹ sư Điện và Điện tử (Institute of Electrical and Electronics Engineers) tổ chức. Đây là tổ chức chuyên môn kỹ thuật lớn nhất thế giới tập trung vào điện và điện tử, điện tử viễn thông, kỹ thuật máy tính và các ngành tương tự. Năm nay, cuộc thi có 6.373 đội đăng ký và 4.271 đội (gồm hơn 12.000 sinh viên) dự thi trên toàn thế giới, diễn ra trực tuyến, liên tục từ 7h ngày 22/10 đến 7h ngày 23/10.

Thành tích hạng nhất của nhóm HCMUSBurnedTomatoes trong cuộc thi lập trình sinh viên IEEExtreme năm nay. Ảnh: HCMUS

Bình Minh