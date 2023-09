Nhóm sinh viên chế tạo xe điện tăng tốc nhanh nhất thế giới

Với khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 1 giây, xe điện do nhóm sinh viên chế tạo đã đạt kỷ lục thế giới.

Câu lạc bộ đua xe thể thao học thuật Zurich (Academic Motorsports Club Zurich - AMZ), bao gồm các sinh viên tại Viện Kỹ thuật liên bang Zurich và Đại học Khoa học Ứng dụng và Nghệ thuật Lucerne (Thụy Sĩ) đã phá kỷ lục thế giới trước đó về khả năng tăng tốc với xe điện.

Xe điện Mythen đang được kiểm tra trước khi vào đường chạy. Ảnh: ETH Zurich

Cụ thể, mẫu xe được đặt tên là Mythen, do các sinh viên nghiên cứu và chế tạo, đã tăng tốc 0-100 km/h trong 0,956 giây, trên quãng đường chỉ 12,3 mét. Người cầm lái thiết lập kỷ lục là thành viên nhóm, nữ sinh viên Kate Magetti.

Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 0,956 giây, trên quãng đường 12,3 mét. Ảnh: ETH Zurich

Thành tích này đánh bại kỷ lục thế giới trước đó là 1,461 giây, do một nhóm từ Đại học Stuttgart (Đức) thiết lập vào tháng 9/2022. Hiện kỷ lục tăng tốc 0-100 km/h của mẫu xe điện thương mại thuộc về Rimac Revera, là 1,81 giây, có thể đạt tốc độ tối đa 412 km/h.

Nhóm sinh viên cho biết tất cả các linh kiện của Mythen, từ bảng mạch in (PCB) đến khung máy, pin, đều do chính họ phát triển và tối ưu hóa. Thân và khung xe sử dụng các vật liệu nhẹ như nhôm, sợi carbon, khiến xe có trọng lượng thấp, khoảng 140 kg. Động cơ điện được trang bị trên cả 4 bánh do các sinh viên tự phát triển, cho ra mức công suất 240 kW, tương đương khoảng 326 mã lực.

Nhóm sinh viên trong dự án nghiên cứu và chế tạo xe điện Mythen. Ảnh: ETH Zurich

Ngoài sức mạnh động cơ, các sinh viên cho rằng việc truyền tải toàn bộ sức mạnh của động cơ xuống phần bánh, và khiến bánh luôn được "ép" xuống mặt đường là yếu tố quan trọng để đạt được mức gia tốc cao. Ở các xe đua F1 việc này được thực hiện qua các cánh gió trước và sau. Với xe Mythen, vốn không có phần cánh gió, các sinh viên chế tạo hệ thống hút khí đặc biệt để xe luôn bám đường, có thể đạt được khả năng tăng tốc tối ưu.

Tân Phan (theo ETH Zurich)