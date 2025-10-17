Nhóm Secret Garden: 'Có cảm xúc đặc biệt khi diễn ở Việt Nam'

Hà NộiNhóm nhạc châu Âu Secret Garden cho biết sẽ trình diễn các ca khúc kinh điển kết hợp yếu tố mới để đáp lại tình cảm khán giả Việt.

Sáng 17/10, nghệ sĩ violin Fionnuala Sherry và nhạc sĩ Rolf Løvland của Secret Garden tham gia buổi gặp gỡ báo chí, nói về concert của họ vào tối 18/10. Sau chuyến bay dài trước đó một ngày, cả hai giữ tinh thần, sức khỏe tốt, thể hiện nhiều tình cảm với đất nước con người Việt Nam trong lần đầu lưu diễn.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry nói dù chỉ mới đi qua sân bay, khách sạn, bà cảm nhận được sự nồng hậu của êkíp và khán giả. Còn Rolf Løvland nói: "Chúng tôi có cảm xúc đặc biệt lần này vì trùng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập ban nhạc. Thật hạnh phúc khi biết có những khán giả dõi theo Secret Garden 10-15 năm và lâu hơn thế. Chúng tôi biết ơn và sẵn sàng cống hiến qua âm nhạc".

Về nội dung chương trình, theo nhạc sĩ Rolf Løvland, nhóm sẽ trình diễn các ca khúc gắn với tên tuổi của họ như Song from a Secret Garden, Nocturne, kết hợp các yếu tố mới, nhưng chưa tiết lộ cụ thể.

Fionnuala Sherry (trái) và Rolf Løvland tại buổi họp báo sáng 17/10 tại Hà Nội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Hai nghệ sĩ còn nói thêm về hành trình 30 năm hoạt động nghệ thuật. Năm 1995, Rolf Løvland tình cờ gặp Fionnuala Sherry tại một cuộc thi ở châu Âu. Họ lập tức cảm nhận có sự kết nối, giống như những tri kỷ đã quen biết từ lâu.

Từ một nhạc sĩ sáng tác các ca khúc pop, Rolf Løvland khám phá những thể loại mới, theo gợi ý của Fionnuala Sherry. Chất giọng của Fionnuala lại phù hợp với những ca khúc mang âm hưởng Celtic của châu Âu mà Rolf Løvland thử nghiệm. Họ gắn bó ba thập niên, ra hơn 100 bài hát theo tiêu chí: "Âm nhạc kết nối trái tim, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn".

Nhóm nhạc tặng ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập báo Nhân Dân, đại diện ban tổ chức (thứ hai từ trái sang) một cây đàn làm kỷ niệm. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Fionnuala Sherry nói về nguồn cảm hứng, tình yêu của bà với âm nhạc, sân khấu: "Tôi tin rằng không tiết mục nào của chúng tôi lặp lại. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi nhớ đến tình cảm tốt đẹp mà khán giả đã trao gửi để có động lực sáng tạo".

Cuối buổi họp báo, Secret Garden gửi thông điệp rằng cuộc sống ngày càng bận rộn, mọi người đang có xu hướng tập trung nhiều vào thiết bị điện tử và mạng xã hội. "Tôi nghĩ âm nhạc có thể là điều giúp các bạn tìm được lối thoát, sự bình yên trong tâm hồn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc", đại diện nhóm nói.

Chiều 16/10, Fionnuala Sherry và Rolf Løvland bay từ Na Uy đến Hà Nội. Họ được ban tổ chức tặng hoa, nón lá vẽ tay. Sau đó, họ lên xe di chuyển về khách sạn. Sau concert, Secret Garden có kế hoạch quay MV ở Ninh Bình để quảng bá du lịch.

Secret Garden là bộ đôi gồm pianist, nhà soạn nhạc người Na Uy Rolf Løvland và violist người Ireland Fionnuala Sherry. Nhóm nổi tiếng khi chiến thắng cuộc thi Eurovision 1995 với Nocturne - tác phẩm mang âm hưởng của dòng nhạc Celtic của châu Âu.

Album đầu tay Songs from a Secret Garden (1996) nhanh chóng tạo tiếng vang, đạt chứng nhận đĩa bạch kim tại Na Uy và Hàn Quốc, đứng trong bảng Billboard New Age 101 tuần. Nhiều bản nhạc trong album trở thành giai điệu quen thuộc, đi sâu vào đời sống văn hóa Á Đông. Chẳng hạn, Adagio từng được sử dụng trong phim 2046 của đạo diễn Hong Kong Vương Gia Vệ. Năm nay, nhóm đã thu bản nâng cấp cho album.

Fionnuala Sherry (phải) và Rolf Løvland tại sân bay Nội Bài, chiều 16/10. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

You Raise Me Up (nhạc: Rolf Løvland, lời: Brendan Graham) của Secret Garden trở thành ca khúc truyền cảm hứng, được hơn 100 nghệ sĩ cover. Phiên bản của Westlife biến một giai điệu khởi nguồn từ dự án thính phòng trở thành hiện tượng văn hóa nhạc pop, đạt quán quân bảng xếp hạng âm nhạc Anh (2005).

New Age Voice Magazine từng nhận xét: "Trong một thế giới ồn ào, Secret Garden đem đến sự yên lặng cần thiết. Họ là bậc thầy của những giai điệu chữa lành".

Ở Việt Nam, âm nhạc của Secret Garden phổ biến từ thập niên 1990, 2000. Hai bản Song from a Secret Garden và Nocturne được sử dụng làm nhạc nền nhiều chương trình phát thanh, truyền hình. Nhiều người yêu thích các tác phẩm của nhóm bởi giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng, giúp tinh thần thư giãn.

Buổi diễn của Secret Garden nằm trong chuỗi concert Good Morning Việt Nam do báo Nhân Dân khởi xướng, tổ chức thường niên. Trước Secret Garden, đơn vị từng mời huyền thoại saxophone Kenny G, nhóm tứ tấu Bond đến Việt Nam biểu diễn, quay MV. Đây là dự án dài hơi, nhằm lan tỏa nét đẹp giao lưu văn hóa của nghệ sĩ trong và ngoài nước, song hành mục đích thiện nguyện.

Hà Thu