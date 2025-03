Nhóm rock Nhật lôi cuốn khán giả Việt

Hà NộiNhóm Bati-Holic chơi các nhạc cụ truyền thống Nhật Bản theo phong cách rock, khiến khán giả thích thú.

Tối 21/3, nhóm biểu diễn tại Đại sứ quán Nhật Bản trước hơn 200 khách mời. Trong khoảng một tiếng rưỡi, 5 nghệ sĩ phô diễn kỹ năng chơi nhạc.

Âm nhạc của họ mang đậm tính thể nghiệm, được gọi là "Taiko Drum Rock". Tên nhóm - Bati-Holic - bắt nguồn từ cụm từ "say mê với dùi trống". Với taiko, đàn tam (shamisen), chũm chọe, họ tạo ra các bản nhạc rock, heavy metal, trance. Nhiều khoảnh khắc, các nghệ sĩ cho thấy nhạc cụ truyền thống có thể "cháy" không kém gì guitar và trống điện tử.

Nhóm rock Nhật Bati-Holic biểu diễn ở Hà Nội Trích đoạn phần biểu diễn của Bati-Holic. Video: Hà Thu

Nhóm sử dụng âm lượng lớn, tương đương các show có hàng nghìn người. Một số bài, ca sĩ hát chính lặp đi lặp lại một cụm từ, gần như tái hiện hiệu ứng tiếng vang trong nhạc điện tử. Âm thanh đôi khi dừng hoặc đột ngột to lên, nhỏ dần, kích thích thính giác.

Suốt thời gian biểu diễn, Bati-Holic không nghỉ, liên tục chơi nhạc, giao lưu fan. Họ giới thiệu các ca khúc nổi tiếng nhất như Panorama, Katamari, Welcome to the Club Genroku hay Rakuen. Nhóm nhiều lần nói các câu tiếng Việt đơn giản như "Xin chào, Việt Nam", "Cảm ơn". Cuối mỗi tiết mục, người nghe hào hứng vỗ tay, cổ vũ các nghệ sĩ.

Nhóm rock Nhật Bati-Holic hát chào khán giả Hà Nội Bati-Holic hát tạm biệt khán giả. Video: Hà Thu

Diễn viên Lê Khanh, khán giả xem show, cho biết ấn tượng với phong cách mạnh mẽ của các nhạc công: "Họ khiến tôi cảm nhận tinh thần Nhật Bản, tinh thần võ sĩ đạo qua âm nhạc". Hồng Anh, sinh viên ngành tiếng Nhật ở Hà Nội, cho biết: "Tôi thích cách Bati-Holic 'phiêu' trên sân khấu. Họ dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào âm nhạc. Từng động tác của họ khiến khán giả không thể rời mắt, bị cuốn theo".

Bati-Holic ra đời năm 2012, được truyền thông quê nhà ca ngợi là đại diện của "rock Nhật Bản theo ý nghĩa cấp tiến". Các chuyến lưu diễn của nhóm ở nhiều khu vực châu Á đều cháy vé.

10 năm trước, Bati-Holic từng biểu diễn tại Huế, Hà Nội và Thanh Hóa. Dịp này, nhóm trở lại với show ở Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội (ngày 22/3) và Nhà hát Bến Thành, TP HCM (ngày 26/3).

Hà Thu