Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa - ba thành viên của ban nhạc Quả Dưa Hấu đình đám một thời - tái hợp sau 28 năm hoạt động riêng.

Nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp sau 28 năm Những hình ảnh đầu tiên của nhóm khi hoạt động lại. Video: Nhân vật cung cấp

Các nghệ sĩ cho biết nhiều lần bàn việc ca hát trở lại dưới danh nghĩa nhóm. Tuy nhiên, do mỗi người đều bận rộn với con đường sự nghiệp riêng, kế hoạch liên tục bị trì hoãn. Họ thỉnh thoảng ngẫu hứng hát chung ở một số sân khấu nhưng không ra sản phẩm hoặc tổ chức show dưới tên Quả Dưa Hấu. Hiện tại, khi các thành viên đã đủ chín muồi về trải nghiệm, suy nghĩ và vị thế nghề nghiệp, cuộc hội ngộ mới trở thành hiện thực.

Nhạc sĩ Tường Văn, thành viên còn lại trong nhóm, không thể tham gia do vướng công việc gia đình. Nhiều năm nay, anh sống khép kín, thường chơi nhạc ở một số tụ điểm. Khi Quả Dưa Hấu hoạt động năm 1998, Tường Văn cũng chủ yếu đứng sau sân khấu chơi nhạc, sản xuất.

Nói về sự khác biệt so với quá khứ, Bằng Kiều, Tú Dưa, Tuấn Hưng thừa nhận trước đây việc dung hòa cái "tôi" của mỗi người không hề dễ dàng. Ở tuổi trung niên, họ học cách tôn trọng và lắng nghe nhau nhiều hơn. Hiện Bằng Kiều và Tuấn Hưng tập trung vào ca hát và định hướng hình ảnh, trong khi Tú Dưa thiên về sản xuất và sáng tác.

Từ trái sang: Tuấn Hưng, 48 tuổi, Bằng Kiều, 53 tuổi và Tú Dưa, 47 tuổi, khi tái hợp năm nay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhóm sẽ ra mắt một EP gồm sáu ca khúc, trong đó có ba bài hát quen thuộc từng gắn liền tên tuổi Quả Dưa Hấu là Hè muộn, Mưa và Trái tim không ngủ yên. Một ca khúc mới do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, mang hơi thở đương đại nhưng vẫn giữ được tinh thần nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Bên cạnh đó, EP còn có bài Cảm ơn âm nhạc của nghệ sĩ saxophone Tùng Sax, là lời tri ân họ dành cho sân khấu và khán giả.

Trước đây, video, hình ảnh về nhóm rất ít, chất lượng kém. Vì thế khi trở lại, các thành viên mong muốn xây dựng một kho tư liệu đầy đủ hơn. Để làm mới hình ảnh, Quả Dưa Hấu biểu diễn và thu âm cùng live band, với sự hỗ trợ của nhạc sĩ Thanh Bình. Ngày 14 và 15/3, nhóm tổ chức concert Bản ghi mới tại Nhà hát Hồ Gươm. Họ đặt mục tiêu chinh phục khán giả trẻ đương đại, bên cạnh nhóm fan "ruột" thuộc thế hệ 7x, 8x.

Nhóm Quả Dưa Hấu hát 'Get Down' Quả Dưa Hấu cover bài "Get Down" của Backstreet Boys năm 1998. Video: Phương Nam Phim

Quả Dưa Hấu từng được ví như làn gió mới của nhạc Việt những năm cuối thập niên 1990. Nhóm lần đầu ra mắt khán giả qua chương trình Câu lạc bộ Bạn yêu nhạc, phát trên Đài Truyền hình Việt Nam ngày 4/3/1998. Thời ấy, các nhóm nhạc trẻ thường chọn những cái tên thuần Việt, giàu tính biểu tượng như Chìa Khóa Vàng, Sao Mai hay Hoa Sữa. Ban đầu, Quả Dưa Hấu từng suýt có tên Hồ Gươm. Tuy nhiên, Bằng Kiều lo ngại rằng một cái tên quá gắn với địa danh ở Hà Nội sẽ khiến hành trình âm nhạc của nhóm sẽ bị bó hẹp. Cuối cùng, ca sĩ nghĩ đến câu chuyện Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu. Cái tên được các thành viên còn lại ủng hộ bởi vừa thuần Việt vừa có ý nghĩa về sự bền bỉ, tinh thần vượt gian khó.

Sau một thời gian hoạt động, nhóm nhanh chóng nổi tiếng, liên tục xuất hiện trên báo Hoa học trò, ấn phẩm nổi tiếng với học sinh, sinh viên thời bấy giờ. Họ từng có hơn 10 đêm diễn trong chuỗi Gala 98, chương trình ca nhạc ăn khách tại Hà Nội. Đến tháng 6/1998, nhóm được mời vào TP HCM, thu album đầu tiên.

Nhóm Quả Dưa Hấu hát 'Mặt trời êm dịu' Nhóm Quả Dưa Hấu hát "Mặt trời êm dịu" (nhạc sĩ Dương Thụ) năm 1998. Video: Phương Nam Phim

Quả Dưa Hấu có phong cách âm nhạc trẻ trung, hiện đại. Ngoài nhạc Việt, nhóm cover một số ca khúc nhạc ngoại của Backstreet Boys, Bad Boys Blue. Tuy nhiên, họ chỉ hoạt động cùng nhau hơn một năm, khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Tú Dưa và Tuấn Hưng nói rằng ở tuổi đôi mươi, Quả Dưa Hấu chính là nơi những giấc mơ âm nhạc của họ bắt đầu. Đó không chỉ là một ban nhạc mà còn là cánh cửa đầu tiên mở ra con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Theo nhạc sĩ Tú Dưa, việc từng là thành viên của Quả Dưa Hấu giống như một "tấm căn cước nghề nghiệp", giúp anh định vị bản thân trong làng giải trí, tạo nền tảng cho chặng đường phát triển sau này. "Với tôi, kỷ niệm ấy quý giá đến mức tôi đã ghép tên của nhóm vào nghệ danh của mình - Tú Dưa", anh nói.

Hà Thu