Nhóm Quả Dưa Hấu ra ca khúc mới

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu của Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa hát ca khúc mới của Hồ Hoài Anh, Tùng Sax, dịp tái hợp sau 28 năm.

Các nghệ sĩ ra mắt MV Unstoppable (Hồ Hoài Anh sáng tác nhạc, Hà Quang Minh viết lời) và Cảm ơn âm nhạc (tác giả Tùng Sax). Trong đó, Unstoppable là tự sự của những người đàn ông trung niên đã trải qua thăng trầm, nếm trải cả thành công và thất bại nhưng vẫn kiên định với ước mơ và lý tưởng của mình. Bài hát có âm hưởng pop rock mạnh mẽ, phù hợp chất giọng của ba thành viên.

Quả Dưa Hấu hát 'Unstoppable' Bài "Unstoppable", ra mắt tối 12/2. Video: Nhân vật cung cấp

Tùng Sax ngẫu hứng viết ca khúc sau một buổi biểu diễn, nói về cảm xúc cô đơn của các nghệ sĩ sau ánh đèn. Khi trở về đời thường, đối diện với bản thân, họ đôi khi cảm thấy lạc lõng, trái ngược hình ảnh rực rỡ, vui vẻ trên sân khấu.

Hai ca khúc nằm trong EP Bản ghi nhớ của Quả Dưa Hấu. Ngoài những sáng tác mới, đĩa còn tái hiện những bản hit từng làm nên tên tuổi của nhóm như Hè muộn (Bằng Kiều sáng tác), Mưa (nhạc sĩ Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (nhạc sĩ Thanh Tùng).

Nhóm Quả Dưa Hấu hát 'Cảm ơn âm nhạc' Bài "Cảm ơn âm nhạc". Video: Nhân vật cung cấp

Họ cho biết sẽ trình diễn loạt bài hát trong concert Bản ghi nhớ, diễn ngày 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là tổng đạo diễn chương trình. Anh từng có thời gian ngắn hoạt động trong nhóm Quả Dưa Hấu.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu thành lập năm 1998, với bốn thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa, Tường Văn. Dịp này, Tường Văn không tái hợp các thành viên còn lại vướng công việc gia đình.

Từ trái sang: Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa tại buổi giới thiệu dự án mới của nhóm Quả Dưa Hấu, chiều 12/2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Quả Dưa Hấu từng được ví như làn gió mới của nhạc Việt những năm cuối thập niên 1990 nhờ các giọng ca hay, lối trình diễn sôi động. Sau một thời gian hoạt động, nhóm nhanh chóng nổi tiếng, liên tục xuất hiện trên báo Hoa học trò, ấn phẩm nổi tiếng với học sinh, sinh viên thời bấy giờ. Họ từng có hơn 10 đêm diễn trong chuỗi Gala 98, chương trình ca nhạc ăn khách tại Hà Nội. Đến tháng 6/1998, nhóm được mời vào TP HCM, thu album đầu tiên. Ngoài nhạc Việt, nhóm cover một số ca khúc nhạc ngoại của Backstreet Boys, Bad Boys Blue.

Sau hơn một năm thành lập, ca sĩ Bằng Kiều - thủ lĩnh nhóm - tách ra hát đơn. Tú Dưa, Tuấn Hưng từng cho biết lúc ấy, họ hoang mang về con đường phía trước, khi mất đi giọng ca chính. Họ mời Minh Quân, Hồ Hoài Anh cùng tham gia một thời gian, nhưng không duy trì được lâu. Nhóm sau đó dừng hoạt động.

Tên nhóm nhạc là ý tưởng của Bằng Kiều, khi anh liên tưởng đến câu chuyện Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu. Cái tên được các thành viên còn lại ủng hộ bởi vừa thuần Việt vừa có ý nghĩa về sự bền bỉ, tinh thần vượt gian khó.

Hà Thu