Nhóm Quả Dưa Hấu gợi ký ức âm nhạc thập niên 1990

Hà NộiBằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa của Quả Dưa Hấu thể hiện các bản hit thập niên 1990 như "Mặt trời dịu êm", "Hè muộn", trong lần tái hợp sau 28 năm.

Concert Bản ghi nhớ tối 14/3 như chuyến tàu hoài niệm, đưa khán giả trở lại giai đoạn nhạc Việt cuối những năm 1990, đầu 2000, khi Quả Dưa Hấu là cái tên quen thuộc trên các sân khấu sinh viên và chương trình truyền hình. Ba giọng ca kể lại hành trình của nhóm từ thời gây dựng tên tuổi, quãng đường riêng của mỗi thành viên đến cuộc hội ngộ ở hiện tại.

Từ trái sang: Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tú Dưa trong đêm nhạc. Ảnh: Hòa Nguyễn

Các ca khúc không có nhiều thay đổi về tiết tấu, giữ tinh thần của bản gốc từng quen thuộc với khán giả. Hồ Hoài Anh - người từng có thời gian ngắn hoạt động trong nhóm - là tổng đạo diễn. Nhiều người xem phấn khích, đứng dậy vỗ tay khi các ca sĩ hát Mặt trời dịu êm (nhạc sĩ Dương Thụ), bản hit ngày đầu thành lập. Họ tri ân cố nhạc sĩ Ngọc Châu - người "đỡ đầu" của Quả Dưa Hấu - bằng liên khúc Thì thầm mùa xuân, Chiều xuân. Anh từng chỉ dạy các thành viên cách hát, giao lưu khán giả, vũ đạo.

Không khí hoài niệm tiếp tục với Mưa (nhạc sĩ Tuấn Nghĩa) và Trái tim không ngủ yên (nhạc sĩ Thanh Tùng). Khi giai điệu vang lên, nhiều khán giả thế hệ 7x, 8x hát theo. Sân khấu sử dụng hiệu ứng hình ảnh mô phỏng cơn mưa, tạo không gian lãng mạn.

Cuộc trò chuyện giữa MC Phí Linh và các thành viên gợi lại hình ảnh nhóm thời đôi mươi - tươi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết và ước mơ. Theo Bằng Kiều, anh và Tuấn Hưng, Tú Dưa hợp nhau vì đều sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, thích lang thang, tụ tập ở khu vực phố cổ nên có nhiều sở thích chung. Thời hoạt động trong nhóm, Bằng Kiều cắt đầu đinh nhưng nuôi tóc mái dài. Khi đi diễn ở trường học, anh từng ngạc nhiên vì nhiều khán giả để tóc giống mình.

Thời ấy, họ thần tượng Backstreet Boys, nhóm nhạc Mỹ đình đám, nên cover bài Get Down. Với vốn tiếng Anh bập bõm, họ phải phiên âm lời bài hát ra tiếng Việt để học thuộc lòng. Nhóm cho biết khi xem lại các video cũ với những động tác nhảy ngô nghê, họ đều bật cười. Ở tuổi trung niên, trên sân khấu concert, họ không còn dám nhảy vì sợ hát không tốt.

Ngoài ký ức chung, chương trình khắc họa chân dung riêng của từng thành viên, chặng đường nghệ thuật của họ sau khi nhóm tan rã. Với Bằng Kiều, dấu ấn của anh là những bản tình ca như Cơn mơ băng giá (tác giả Lê Thành Trung), Tình bơ vơ (nhạc sĩ Lam Phương). Tú Dưa thành công ở vai trò nhạc sĩ với loạt hit như Anh nhớ em, Giữ lại hạnh phúc, Một thời ta là thế. Tuấn Hưng thể hiện Nắm lấy tay anh với bản remix sôi động, phong cách từng làm nên tên tuổi anh ở nhiều lễ hội âm nhạc, các sân khấu ngoài trời.

Lệ Quyên, một trong những khách mời của chương trình, gợi nhắc về nhạc sĩ Tường Văn - thành viên còn lại của Quả Dưa Hấu - qua loạt ca khúc do anh viết như Thôi đừng chiêm bao, Giấc mơ có thật. Do công việc cá nhân, Tường Văn không thể tái hợp nhóm dịp này.

Chương trình khép lại với Cảm ơn âm nhạc (Tùng Sax sáng tác), nằm trong EP Bản ghi nhớ - dự án đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu sau nhiều năm gián đoạn. Bài hát là lời tri ân của ba nghệ sĩ dành cho âm nhạc - thứ đã gắn kết họ từ lúc còn là những chàng trai đôi mươi tới hiện tại, khi mỗi người đều đã có cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Khán giả Minh Hoài, 47 tuổi, cho biết có cảm giác như quay lại thời sinh viên, khi cùng bạn bè săn vé đến Nhà hát Tuổi trẻ xem nhóm biểu diễn, chép lời các ca khúc của họ lên sổ. "Các ca sĩ đã ở độ tuổi khác nhưng khi đứng chung sân khấu, cảm giác họ những như vẫn chàng trai năm nào", khán giả nói.

Quả Dưa Hấu từng được ví như làn gió mới của nhạc Việt những năm cuối thập niên 1990 nhờ các giọng ca hay, lối trình diễn sôi động. Thành lập năm 1998, nhóm nhanh chóng nổi tiếng, liên tục xuất hiện trên báo Hoa học trò, ấn phẩm nổi tiếng với học sinh, sinh viên thời bấy giờ. Họ từng có hơn 10 đêm diễn trong chuỗi Gala 98, chương trình ca nhạc ăn khách tại Hà Nội. Đến tháng 6/1998, nhóm được mời vào TP HCM, thu album đầu tiên. Ngoài nhạc Việt, nhóm cover một số ca khúc nhạc ngoại của Backstreet Boys, Bad Boys Blue.

Năm 1999, ca sĩ Bằng Kiều - thủ lĩnh nhóm - tách ra hát đơn. Tú Dưa, Tuấn Hưng mời Minh Quân, Hồ Hoài Anh tham gia một thời gian nhưng không duy trì được lâu. Nhóm sau đó dừng hoạt động. Tên nhóm nhạc là ý tưởng của Bằng Kiều, khi anh liên tưởng đến câu chuyện Mai An Tiêm và sự tích quả dưa hấu. Cái tên được các thành viên còn lại ủng hộ bởi vừa thuần Việt vừa có ý nghĩa về sự bền bỉ, tinh thần vượt gian khó.

