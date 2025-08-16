Nhóm phụ nữ kéo nhau 'xử tình địch' nhưng đâm nhầm người khác

TP HCMPhan Thị Quế Chi, 30 tuổi, rủ nhóm bạn mang hung khí đi đánh ghen bạn gái mới của người yêu cũ nhưng đâm nhầm người, khiến nạn nhân suýt chết.

Phan Thị Quế Chi cùng Dương Thị Hằng, 25 tuổi, và 5 đồng phạm sẽ bị TAND TP HCM xét xử về tội Giết người vào ngày 26/8.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Chi từng có quan hệ tình cảm với anh Hưng nhưng sau đó chia tay. Khoảng tháng 5/2023, biết bạn trai cũ quen cô gái mới tên Ý, nên Chi nhắn tin qua Facebook hỏi về mối quan hệ với Hưng. Cô cũng cho biết mình từng là bạn gái cũ của Hưng. Cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 19/6/2023, Ý liên tục nhận được tin nhắn chửi bới từ tài khoản Facebook của Dương Thị Hằng và Phạm Duy Lộc (đều là bạn của Chi), thách thức ra gặp mặt.

Ý sau đó kể lại sự việc cho người bạn là Khuyên, nhờ giải quyết mâu thuẫn, hẹn gặp nhóm Chi tại nhà của chị này trên đường Phan Huy Ích, phường Gò Vấp. Tuy nhiên, Ý không xuất hiện.

Tối 19/6/2023, Chi cùng nhóm bạn gồm Hằng, Lộc và 4 người khác lái ôtô mang theo hai cây rựa và nhiều con dao đến điểm hẹn.

Hằng, Lộc và hai người khác mỗi người cầm một con dao xông vào nhà hỏi: "Có con Ý ở đây không?". Chị Khuyên và một người bạn tên Hồng từ phòng khách đi ra, nói "ở đây không có ai tên Ý" thì bất ngờ bị Hằng cầm dao lao vào đâm.

Chị Hồng bị đâm trúng vai, Khuyên bị đâm vào tay nên bỏ chạy vào trong. Chị Hồng chạy đến phòng khách thì bị ngất, gục trên ghế, tiếp tục bị Hằng đâm thêm nhiều nhát. Lúc này, Chi cũng hùa theo đánh và dùng ấm trà đập vào đầu chị Hồng.

Khi có người trong nhà ra can ngăn, cả nhóm Hằng cầm dao xông vào uy hiếp rồi bỏ đi.

Chị Hồng được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết, mang thương tật 26%. Còn chị Khuyên bị thương nhẹ, từ chối giám định.

Theo cơ quan công tố, hành vi của các bị cáo là xâm phạm đến tính mạng của người khác và gây mất trật từ an ninh nên cần xử lý nghiêm.

