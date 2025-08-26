Nhóm phụ nữ hối hận vì kéo nhau đi 'xử tình địch'

TP HCMPhan Thị Quế Chi và đồng phạm bày tỏ hối hận, nói do bồng bột và say rượu nên đã đi đánh ghen, sau đó đâm nhầm người khiến nạn nhân suýt chết.

Ngày 26/8, Chi, 30 tuổi, cùng Dương Thị Hằng, 25 tuổi, bị TAND TP HCM tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người. Có vai trò đồng phạm, 5 bị cáo khác nhận 8-12 năm tù.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nạn nhân không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo... nên cần xử lý nghiêm. Trong vụ án này, bị cáo Chi là người khởi xướng, Hằng là người trực tiếp đâm nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm cao hơn.

Bị cáo Phan Thị Quế Chi (bên trái) cùng Dương Thị Hằng (ngoài cùng bên phải) và đồng phạm tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Quá trình xét xử và tại tòa, các bị cáo tỏ ra hối hận, thừa nhận hành vi sai phạm. Chi khai, do thiếu suy nghĩ, bồng bột, còn Hằng nói "bị cáo say nên không làm chủ được hành vi của mình".

Bản án xác định, Chi từng có quan hệ tình cảm với anh Hưng nhưng sau đó chia tay. Khoảng tháng 5/2023, biết bạn trai cũ có người yêu mới là Ý, Chi nhắn tin qua Facebook cô này, xưng là người yêu cũ của Hưng. Từ đó, giữa Chi và Ý phát sinh mâu thuẫn.

Từ ngày 15 đến 19/6/2023, Ý liên tục nhận được tin nhắn chửi bới, thách thức từ tài khoản Facebook của Dương Thị Hằng và Phạm Duy Lộc – bạn của Chi. Ý sau đó kể sự việc cho người bạn tên Khuyên, nhờ giải quyết mâu thuẫn và hẹn gặp nhóm Chi tại nhà chị này trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp. Tuy nhiên, Ý không có mặt.

Tối 19/6, Chi cùng nhóm bạn gồm Hằng, Lộc và 4 người khác đi ôtô, mang theo hai cây rựa cùng nhiều dao đến điểm hẹn. Hằng, Lộc và hai người trong nhóm mỗi người cầm một con dao xông vào nhà, hỏi: "Có con Ý ở đây không?".

Lúc này, chị Khuyên và một người bạn tên Hồng từ phòng khách đi ra, trả lời "ở đây không có ai tên Ý". Tuy nhiên, Hằng xông đến đâm trúng vai chị Hồng, còn chị Khuyên bị thương ở tay.

Khi chị Hồng chạy đến phòng khách thì ngất, gục trên ghế, tiếp tục bị Hằng đâm nhiều nhát. Chi cũng lao vào đánh và dùng ấm trà đập vào đầu nạn nhân. Một số người trong nhà chạy ra can ngăn, nhóm Hằng cầm dao uy hiếp trước khi bỏ đi.

Chị Hồng được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 26%. Còn chị Khuyên bị thương nhẹ, từ chối giám định.

Bình Nguyên