Nhóm phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Phú Quốc bị khởi tố

An GiangBiết doanh nghiệp phân lô bán nền trái phép ở Phú Quốc, Vũ Văn Nam và 3 phóng viên đã đe dọa viết tin, bài nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 17/9, Nam, Lê Nam Trung, Lê Tiến Phong, Trần Tam Điệp (39-48 tuổi, đều ngụ Hà Nội, từng làm việc tại báo, tạp chí, đài truyền hình) bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Trong đó, Nam (phóng viên tạp chí Sức khỏe và Môi trường), Trung (phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) bị tạm giam; Phong (phóng viên báo Pháp luật Việt Nam) được tại ngoại; riêng Điệp (làm cùng đơn vị với Trung) đang bị truy nã.

Vũ Văn Nam (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Cơ quan điều tra cáo buộc, cuối năm 2021, nhóm phóng viên này biết thông tin Công ty LHD đang phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc. Sau khi bàn bạc, Nam hẹn gặp đại diện doanh nghiệp, đe dọa đòi 300 triệu đồng để không đưa tin sai phạm nhưng bị từ chối.

Ngày 7/12/2021, Điệp thực hiện phóng sự trên kênh Truyền hình kỹ thuật số VTC phản ánh việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc, có nhắc đến Công ty LHD. Ngay sau đó, Đặng Văn Lĩnh - đại diện doanh nghiệp LHD, đã gặp nhóm Nam, đưa 500 triệu đồng, hứa tặng 3 nền tại dự án phân lô trái phép. Nam, Phong, Điệp đã đến văn phòng của LHD làm thủ tục nhận các lô đất này.

Tháng 3/2022, nhóm Nam biết LHD có dự án mới nên cử Trung viết bài phản ánh. Tiếp đó, Nam liên hệ Lĩnh để đòi tiền, đổi lấy việc ngừng đăng tin, bài.

Phía doanh nghiệp đồng ý chuyển 400 triệu đồng. Nam chia cho Trung 200 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Lê Nam Trung tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Tháng 4/2024, hành vi vẽ dự án "ma", phân lô bán nền trái phép của Công ty LHD bị phát hiện. Lĩnh cùng các đồng phạm bị khởi tố, bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, hàng loạt lãnh đạo xã, cán bộ địa chính, cán bộ quản lý rừng ở Phú Quốc cũng bị khởi tố do đã nhận tiền, quà "lót tay" của doanh nghiệp để bỏ qua sai phạm.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách phát hiện hành vi của các phóng viên Nam, Trung, Phong, Điệp. Công an đề nghị ai là bị hại của những này cần trình báo với cơ quan điều tra.

Ngọc Tài - Tiến Tầm