Nhóm nữ nghị sĩ giật tóc, đánh nhau trong phiên tranh luận

MexicoNhóm nữ nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Mexico City giật tóc và ẩu đả trong phiên tranh luận được truyền hình trực tiếp.

Xô xát nổ ra sau khi một nhóm nữ nghị sĩ thuộc đảng cánh hữu Hành động Quốc gia (PAN) chiếm bục phát biểu trong phiên tranh luận về cải cách giám sát tính minh bạch của chính quyền thành phố tại Hội đồng Lập pháp Mexico City, thủ đô Mexico ngày 15/12.

Nữ nghị sĩ Mexico City giật tóc, đánh nhau trong phiên tranh luận Nữ nghị sĩ ẩu đả trong phiên tranh luận tại cơ quan lập pháp Mexico City ngày 15/12. Video: X/EnVivo

Nhóm nghị sĩ PAN khi đó cáo buộc đảng Morena, phe chiếm đa số ghế trong hội đồng lập pháp thành phố, vi phạm quy định trong quá trình tranh luận.

Video được truyền hình trực tiếp cho thấy các nghị sĩ Morena dùng vũ lực buộc nghị sĩ đảng PAN rời bục phát biểu, nhưng họ từ chối, khiến ẩu đả nổ ra. Ít nhất 5 nữ nghị sĩ của cả hai đảng thúc cùi chỏ, tát, giật tóc nhau.

"Chúng tôi lên bục một cách hòa bình, không chạm vào ai, vậy mà nhóm lập pháp chiếm đa số cùng đồng minh lại quyết định giành quyền kiểm soát phiên họp bằng bạo lực", Andres Atayde, trợ lý của các nghị sĩ PAN, nói trong cuộc họp báo sau sự việc.

Daniela Alvarez, một trong những nữ nghị sĩ PAN lên bục phát biểu, chỉ trích cách hành xử của nghị sĩ đảng Morena là "hung hăng, thô bỉ, lấy làm tiếc vì đây lại là đảng cầm quyền của thành phố".

Sau cuộc ẩu đả, các nhà lập pháp PAN rời khỏi phòng họp và phe đa số Morena tiếp tục phiên tranh luận mà không có đảng đối lập tham dự, theo thông tin đăng trên mạng xã hội của Hội đồng Lập pháp Mexico City.

"Điều khiến chúng tôi vô cùng lo lắng là việc phe đối lập đang liên tục dùng bạo lực thay vì lập luận, vì họ không thể tranh luận", người phát ngôn Morena Paulo Garcia sau đó tuyên bố.

Hồng Hạnh (Theo AFP)