Nhóm nhảy hóa trang Joker khuấy động Spain's Got Talent

Tây Ban NhaNhóm Mega Unity hóa thân thành nhân vật Joker, khiến bốn giám khảo bất ngờ và bấm nút vàng tại Spain's Got Talent.

Các thành viên từ 13 đến 40 tuổi xuất hiện trong tập ba chương trình Spain's Got Talent hôm 24/9, biểu diễn tiết mục nhảy tràn đầy năng lượng, khiến ban giám khảo và khán giả ấn tượng vì màn đồng diễn ăn ý, đẹp mắt.

Nhóm nhảy Pháp gây sốt Spain's Got Talent Tiết mục của nhóm Mega Unity ở tập ba chương trình "Spain's Got Talent", ngày 24/9. Video: YouTube Got Talent

Trong bốn phút, nhóm hóa trang với biểu cảm lạnh lùng, mưu mô đặc trưng của Joker, thực hiện các động tác khuấy động sân khấu, gây bất ngờ bởi những màn nhào lộn. Hội trường cuốn theo từng động tác của các thành viên. Khi tiết mục kết thúc, khán giả đứng dậy vỗ tay cho màn trình diễn.

Diễn viên Florentino Fernández là người đề xuất cho Mega Unity vào thẳng bán kết. Ca sĩ Edurne nói nhóm nhảy làm cô ngạc nhiên, còn người mẫu Paula Echevarría cho biết cô vẫn còn sốc trước tiết mục của nhóm. Nhà sản xuất âm nhạc Risto Mejide cho rằng các vũ công có sự tìm hiểu sâu về Joker, từ đó lồng ghép sắc thái của nhân vật vào phần vũ đạo. "Tôi chưa bao giờ thấy điều này và đây là một trong những màn diễn hay nhất lịch sử Got Talent", nghệ sĩ nói.

Cả bốn giám khảo bấm nút vàng (Golden Buzzer), giúp nhóm vào vòng bán kết, bỏ qua các vòng đấu trực tiếp.

Nhóm Mega Unity ăn mừng sau khi nhận được nút vàng tại chương trình "Spain's Got Talent" năm 2023. Ảnh: Got Talent

Mega Unity là nhóm nhảy đến từ Pháp, từng giành giải nhất Master of Dance 2022, Hip Hop International 2022, giải ba America's Got Talent 2023 (dưới tên Murmuration) và World of Dance 2023.

Spain's Got Talent tổ chức lần đầu năm 2016, trải qua chín mùa phát sóng. Ban giám khảo mùa chín gồm ca sĩ Edurne, nhà sản xuất âm nhạc Risto Mejide, diễn viên Florentino Fernández và người mẫu Paula Echevarría.

Quế Chi