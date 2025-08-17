Nhóm nhân viên trộm 21 tấn sáp của công ty

Đà NẵngNhóm nhân viên lợi dụng ca trực để tắt camera, mở kho và dùng xe nâng tráo thùng hàng, trộm 21 tấn sáp - nguyên liệu làm nến.

Ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt giam 7 người về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 21/7, Công ty TNHH Sinaran Việt Nam (Khu công nghiệp Đà Nẵng) phát hiện nhiều kiện sáp Paraffin - nguyên liệu sản xuất nến - bị tháo niêm phong, mất khoảng 21 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Nhóm nhân viên công ty liên quan vụ trộm. Ảnh: Công an cung cấp

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải vào cuộc điều tra. Đến 14/8, lực lượng chức năng làm rõ 8 người liên quan, trong đó có nhiều nhân viên và bảo vệ công ty.

Cầm đầu nhóm là các nhân viên Mai Quốc Cường, Huỳnh Khánh Duy, Mai Đăng Quốc và Đỗ Quang Sang. Họ bàn bạc, lợi dụng ca trực để cắt camera, mở kho, dùng xe nâng tráo thùng hàng. Sau đó lôi kéo thêm Mai Duy Hưng (nhân viên kho), Lê Xuân Vinh (bảo vệ) và Trần Phan Huy Thông (lái xe) tham gia.

Nhóm trên móc nối với Nguyễn Phúc Thế Hùng, chủ cơ sở sản xuất nến, để tiêu thụ sáp với giá 28.000 đồng/kg, dù biết rõ là hàng trộm cắp. Từ tháng 11/2024 đến tháng 7/2025, các nghi phạm nhiều lần lấy cắp, chiếm đoạt khoảng 18 tấn sáp, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét, công an thu giữ 2 tấn sáp từ Nguyễn Văn Thông (người mua lại từ Hùng) và 728 kg tại cơ sở sản xuất của Hùng.

Trong vụ án này, Hùng bị khởi tố về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngọc Trường