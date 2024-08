Nhóm nhạc Thụy Điển tổ chức show ABBA tại Việt Nam

Nhóm Arrival From Sweden sẽ thực hiện concert tại ba thành phố ở Việt Nam trong tháng 10, hát toàn bộ ca khúc của ABBA.

Tour diễn The music of ABBA tổ chức tại TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, lần lượt các ngày 5/10, 8/10 và 12/10. Giá vé dự kiến từ khoảng 1,3 triệu đến ba triệu đồng. 70 nghệ sĩ của Dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn (SPO) đảm nhận chơi nhạc trong các liveshow. Ban tổ chức còn thực hiện chương trình đấu giá kỷ vật liên quan nhóm nhạc ABBA, như nhạc cụ họ từng sử dụng, đĩa than.

Ba trong số thành viên của Arrival from Sweden. Ảnh: PBS

Nhóm Arrival From Sweden do nhà sản xuất âm nhạc Vicky Zetterberg thành lập năm 1995 tại Thụy Điển, với các thành viên chủ chốt gồm Mark, Sarah, Vicky, Matt, Kev, Steve, Jack. Từ đó đến nay, họ lưu diễn ở 70 quốc gia trên thế giới. Trong năm nay, nhóm đã hoàn thành 80 buổi diễn.

Hai thành viên của ABBA, Björn Ulvaeus và Benny Andersson từng tặng Arrival From Sweden ca khúc Just A Notion, được nhóm phát hành lần đầu năm 1999. Năm 2021, ABBA thể hiện bài hát này, đưa vào album Voyage.

ARRIVAL hát nhạc ABBA Nhóm hát "Dancing Queen" ở Las Vegas năm 2023. Video: Youtube/Tom Deblonk

Tour diễn The music of ABBA nằm trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển. Chương trình do Nhà hát Lớn Hà Nội, SPO và VietShow tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch.

Ban nhạc ABBA (phải) nhận huân chương tại cung điện Stockholm. Ảnh: AP

ABBA gồm bốn thành viên Agnetha Faltskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson và Anni-Frid Lyngstad, là một trong những nhóm nhạc thành công nhất lịch sử thế giới với hàng trăm triệu album được bán ra. Nhiều đĩa đơn như Fernando, Mamma Mia, Dancing Queen, Knowing Me Know You, Name of the Game từng đứng đầu các bảng xếp hạng Anh. Album Abba Gold (1992) là CD đầu tiên có hơn 1.000 tuần trụ hạng.

'Gimme Gimme Gimme' - ABBA ABBA trình diễn "Gimme Gimme Gimme". Video: Youtube/ABBA

Nhóm tan rã vào tháng 12/1982 vì sự đổ vỡ trong hôn nhân của các thành viên. Tuy chỉ hoạt động 10 năm, âm nhạc của họ để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ. Năm 2016, ABBA tuyên bố tái hợp, bắt đầu những dự án mới nhưng nhiều lần lỡ hẹn khán giả.

Cuối tháng 5, ABBA được nhà vua Thụy Điển trao huân chương hoàng gia, tôn vinh thành tựu của họ cho nền âm nhạc trong nước và quốc tế.

Như Anh