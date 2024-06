Nhóm nhạc Hàn TEMPEST sẽ hát nhạc Việt ở concert

TEMPEST - nhóm nhạc thần tượng Hàn, có thành viên người Việt - chuẩn bị một tiết mục Vpop cho concert đầu tiên tại TP HCM.

Sáu chàng trai xuất hiện trong buổi giao lưu truyền thông trước liveshow tại TP HCM tối 13/6. Trở lại sau nửa năm kể từ lễ hội âm nhạc Hozo 2023, TEMPEST đầu tư phần trình diễn hơn với concert dài hai giờ tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) nói thời gian qua, các thành viên trong nhóm nhờ anh hướng dẫn nhiều câu giao tiếp với fan, đổi một số lời bài hát sang tiếng Việt. "Chúng tôi đang luyện tập cover một bản hit Vpop để làm món quà bất ngờ tặng các iE (tên fanclub nhóm)", Hanbin cho biết.

Hanbin nói về cảm xúc sau hai năm tham gia nhóm thần tượng Kpop[ Hanbin nói về cảm xúc sau hai năm tham gia nhóm thần tượng Kpop. Video: Mai Nhật

Nhóm chọn TP HCM làm nơi mở màn tour toàn cầu vì muốn tri ân khán giả tại quê nhà Hanbin - anh cả của TEMPEST. Họ dự kiến trình diễn các bản hit như Vroom Vroom, Dangerous, Can't Stop Shining, Taste The Feeling, Dive, Freak Show, Raise Me Up. Do muốn đêm diễn đầu tiên thể hiện tinh thần gắn kết của nhóm, các giọng ca sẽ không hát solo. "Chúng tôi rất hồi hộp, kỳ vọng concert lần này bùng nổ, cho thấy sự lột xác, trưởng thành về hình ảnh của nhóm", Lew cho biết.

Trước đêm diễn 15/6, họ có một ngày tập dượt và nghỉ ngơi. Các thành viên sẽ dạo một số chợ địa phương, thưởng thức đặc sản. Họ cho biết lần trước, do thích món bún chả, các giọng ca ăn nhiều dẫn đến tăng cân, phải tích cực luyện tập để lấy lại vóc dáng. Nhóm cũng mong có dịp về quê hương Yên Bái của Hanbin, thăm ngôi trường phổ thông anh theo học.

Thành viên Lew cùng nhóm đến TP HCM trưa 13/6. Ảnh: Beyond Entertainment

Trưa 13/6, khi đến TP HCM, nhóm bất ngờ khi thấy hàng trăm khán giả chào đón, hò reo tên từng thành viên. Hanbin và Hyeongseop diện áo dài ngũ thân - vốn là món quà fan Việt gửi tặng từ ba năm trước. Thành viên thứ bảy Hwarang không sang Việt Nam do đang bị công ty quản lý đình chỉ hoạt động, sau ồn ào đi hộp đêm.

Nhóm nhạc Hàn TEMPEST được fan chào đón khi đến TP HCM Nhóm nhạc Hàn TEMPEST được fan chào đón khi đến TP HCM. Video: Beyond Entertainment

TEMPEST thành lập vào tháng 3/2022, gồm bảy thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Trong đó́, Habin - 26 tuổi, quê Yên Bái - được khán giả chú ý vì từng tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment, công ty quản lý nhóm BTS.

Giọng ca trẻ liên tục nằm trong top thí sinh có lượng bình chọn cao, gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai, vũ đạo tốt. Hanbin bị loại trước thềm chung kết, vuột cơ hội gia nhập nhóm nhạc nam Enhypen - ra mắt hồi tháng 11/2020. Sau đó, ca sĩ đầu quân làm thực tập sinh ở Yuehua Entertainment - nơi quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn, Everglow, diễn viên Lee Do Hyun. Hiện nghệ sĩ đảm nhận vị trí hát và nhảy chính của TEMPEST.

MV Vroom Vroom của TEMPEST MV "Vroom Vroom" của TEMPEST, (Hanbin áo đỏ ở 0:10). Video: Yuehua Entertainment

Sau hơn hai năm ra mắt, nhóm đoạt nhiều giải thưởng ở lễ trao giải âm nhạc Hàn như Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Seoul Music Awards 2023, Hanteo Music Awards 2022, MAMA 2023. Hồi tháng 12/2023, TEMPEST lần đầu đến TPHCM tham gia Lễ hội âm nhạc Quốc tế Hozo, thu hút hàng nghìn khán giả.

Mai Nhật