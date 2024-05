Nhóm nhạc H.A.T sau 20 năm

Lương Bích Hữu sinh năm 1984 trong gia đình người Hoa sống ở TP HCM. Cô sinh hoạt văn nghệ từ bé, tốt nghiệp khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia TP HCM. Thời ở trong nhóm H.A.T, cô được yêu thích nhờ vẻ ngoài nhí nhảnh, đáng yêu. Rời nhóm, cô đầu quân cho Nguyễn Production, có hit Cô gái Trung Hoa và từ đó gắn với hình tượng này. Công ty sau đó sắp xếp cô tham gia nhóm Ngũ Long Công Chúa nhưng chỉ hoạt động thời gian ngắn. Năm 2008, cô ra album solo It's not over, tiêu thụ 30.000 bản trong ngày đầu.

Trong lúc sự nghiệp đang phát triển, cô gặp sự cố cháy sân khấu, bỏng nặng, phải nghỉ ca hát thời gian dài. Cô từng yêu ca sĩ Khánh Đơn nhưng chia tay năm 2015, sau đó làm mẹ đơn thân. Ảnh: Nguyễn Production