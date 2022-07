Hà NộiBa người đàn ông Việt Nam dùng chai bia, ghế ném vào người đàn ông ngoại quốc trên phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, rạng sáng 10/7.

Công an quận Hoàn Kiếm cho hay đang xác minh vụ ẩu đả trước cửa nhà số 1 phố Hàng Buồm. Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 sáng 10/7, hai người đàn ông ngoại quốc, hiện chưa xác định danh tính, có biểu hiện say rượu, to tiếng với nhóm người Việt Nam đang ngồi tại vỉa hè. Một lát sau, hai bên xảy ra xô xát.

Nhóm ba người Việt liên tục ném chai bia, ghế nhựa vào một người khách nước ngoài. Người đàn ông nước ngoài lúc đầu chỉ giơ tay ra đỡ, nhưng sau đó cũng tấn công lại một người phía đối phương.

Nhóm người Việt ẩu đả với khách Tây trên phố cổ Cuộc ẩu đả được người dân ghi lại.

Sau vụ ẩu đả, các bên không trình báo với công an phường. Song do tính chất của sự việc liên quan đến người nước ngoài, Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ những người liên quan và làm rõ nguyên nhân ẩu đả.

Phạm Chiểu