Nhóm người từ trung tâm lừa đảo ôm thùng xốp vượt sông biên giới Thái Lan

Nhóm người dùng thùng xốp vượt qua sông biên giới để vào Thái Lan, sau khi quân đội Myanmar đột kích trung tâm lừa đảo ở khu vực này.

Văn phòng tỉnh Tak của Thái Lan hôm nay cho biết từ 22/10 đến sáng 24/10, 1.049 người từ Myanmar đã vượt biên sang huyện Mae Sot của tỉnh này. Theo Cục Xuất Nhập cảnh Thái Lan, nhóm này chủ yếu là công dân Trung Quốc, song cũng có người từ Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Thái Lan và hơn chục quốc gia khác.

Cảnh quay từ đài truyền hình Thai PBS hôm 23/10 cho thấy một nhóm người bơi hoặc sử dụng thùng xốp vượt qua sông Moei ở biên giới để sang lãnh thổ Thái Lan. Một số người di chuyển bằng thuyền qua biên giới, mang theo hành lý, thậm chí được cho là mang theo súng, theo lời kể của người dân trong khu vực.

Khoảnh khắc nhóm người vượt biên từ trung tâm lừa đảo Myanmar sang Thái Lan Nhóm nam giới vượt biên từ Myanmar sang Thái Lan trong video được công bố ngày 23/10. Video: Thai PBS

Giới chức Thái Lan đã triển khai lực lượng tuần tra và đưa những người này đến địa điểm tập kết. Chính quyền Tak công bố hình ảnh một nhóm nam giới ngồi trên mặt đất, bên cạnh hành lý và một nhóm nhân viên an ninh Thái Lan.

Những vụ vượt biên diễn ra sau khi quân đội Myanmar hôm 20/10 đột kích tụ điểm lừa đảo KK Park, nằm ngay bên kia biên giới với Thái Lan.

Ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, phó tỉnh trưởng tỉnh Tak, cho biết giới chức tin rằng hầu hết người vượt biên vào Thái Lan đều từ KK Park, nhưng cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra. Nhóm người này sẽ được sàng lọc để xác định họ có phải nạn nhân của nạn buôn người hay không. Nếu không, họ có thể bị truy tố vì tội vượt biên trái phép.

Binh sĩ Thái Lan giám sát những người vượt biên từ Myanmar lên chiếc xe ở huyện Mae Sot, tỉnh Tak ngày 24/10. Ảnh: AFP

Những ổ lừa đảo quy mô lớn đã mọc lên như nấm dọc theo biên giới Myanmar kể từ khi nội chiến xảy ra sau cuộc đảo chính năm 2021 ở nước này, trong đó KK Park được coi là một trong những tụ điểm khét tiếng nhất.

Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar hồi tháng 2 gây sức ép buộc các nhóm phiến quân ở Myanmar, vốn bảo kê cho trung tâm lừa đảo, phải cam kết "xóa bỏ" những ổ lừa đảo trực tuyến ở thị trấn Myawaddy, sát biên giới Thái Lan - Myanmar.

Tuy nhiên, sau khi chiến dịch trấn áp kết thúc, những tòa nhà mới lại mọc lên với tốc độ chóng mặt trong các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt ở Myawaddy, dọc sông Moei ngăn cách Myanmar và Thái Lan.

Theo các chuyên gia, một số người bị dụ dỗ, lừa gạt vào đường dây lừa đảo, nhưng cũng có những người tự nguyện tham gia với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn từ ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD.

Huyền Lê (Theo AFP)