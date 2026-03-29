Nhóm người truy đuổi, đập phá ôtô vì 'hiểu nhầm' bị bắt

Đồng ThápNguyễn Văn Hiếu, 29 tuổi, bị bắt sau khi cùng 7 đồng phạm truy đuổi, đập phá ôtô và hành hung nhiều người vì hiểu nhầm quỵt tiền mua sầu riêng.

Ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố, tạm giam 3 tháng Hiếu cùng Nguyễn Trọng Thường, 27 tuổi cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng và Bùi Võ Khôi, 19 tuổi, ngụ Đăk Lăk để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

5 nghi phạm còn lại do chưa đủ 18 tuổi nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ba nghi phạm nghe cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt giam. Ảnh: Trọng Tín

Tối 20/3, anh Nguyễn Tấn Hiền, 51 tuổi, Đăk Lăk cùng 4 người đi mua sầu riêng tại vựa trên bàn ấp Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp.

Đến khoảng 2h30 hôm sau, quá trình thương lượng nhóm anh Hiền và nhóm Hiếu (những người làm công tại vựa) phát sinh mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau. Anh Hiền cùng những người bạn lên ôtô bỏ đi.

5 nghi phạm thiếu niên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Lúc này, Hiếu cùng nhóm thanh, thiếu niên nghĩ nhóm anh Hiền mua sầu riêng không trả tiền nên lái ôtô đuổi theo nhiều km.

Camera hành trình ôtô ghi lại vụ việc. Video: Trọng Tín

Đến gần khu vực Ngã tư Hưng Long, thuộc ấp Bình Đức, xã Ngũ Hiệp, nhóm Hiếu bắt kịp, dùng ghế đập phá kính ôtô đồng thời hành hung 4 người trong nhóm của anh Hiền.

Khi được mọi người can ngăn, hai bên nói chuyện và biết rõ nguyên nhân do hiểu lầm nên đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi khác của những người liên quan.

Trọng Tín