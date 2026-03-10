Nhóm người dàn cảnh để cướp giật tại khu du lịch ở miền Tây

Cần ThơKhoảng 8-10 người bị nghi dàn cảnh chen lấn cho đồng phạm giật dây chuyền của khách tham quan khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Ngày 10/3, Công an TP Cần Thơ cho biết đang huy động lực lượng làm rõ các vụ được cho là dàn cảnh cướp giật tài sản xảy ra tại khu du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ở phường An Ninh, cách trung tâm thành phố khoảng 50 km về phía Nam.

"Trước mắt, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được một người tham gia vụ việc hôm 9/3 và đang truy bắt những người còn lại", cán bộ điều tra nói.

Điều tra nhóm người dàn cảnh để cướp giật tại khu du lịch Hai vụ việc được cho là dàn cảnh cướp giật tài sản tại khu du lịch ở xã An Ninh. Video: Người dân cung cấp

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh một nhóm người dàn cảnh chen lấn để cướp giật tài sản tại khu du lịch này.

Nổi bật là đoạn video cho thấy khoảng 8-10 nam, nữ tiếp cận một phụ nữ đang đứng ở khoảng sân trống trong khuôn viên. Nhóm này nhanh chóng vây quanh, tạo cảnh chen lấn hỗn loạn. Khi nạn nhân loay hoay tìm cách thoát khỏi đám đông, một phụ nữ đứng phía sau bất ngờ thò tay giật sợi dây chuyền trên cổ.

Nạn nhân lập tức quay lại, chụp tay người đứng sau lưng nhưng không tìm thấy tài sản. Người này tỏ thái độ không liên quan khiến nạn nhân buông tay. Chỉ khoảng 20 giây sau, cả nhóm tản ra theo nhiều hướng.

Một video khác, cũng được cho là quay trong khuôn viên khu du lịch, ghi cảnh nhóm người dàn cảnh chen lấn xung quanh một thanh niên đội nón kết. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, mặc áo sơ mi trắng từ phía sau áp sát, giật dây chuyền của nạn nhân. Tuy nhiên, thanh niên nhanh chóng quay lại giữ được tay người này. Bảo vệ khu du lịch sau đó có mặt khống chế và đưa ông ta vào phòng làm việc.

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha, khánh thành cuối tháng 1. Trong đó, tòa bảo tháp hình hoa sen là điểm nhấn của dự án, cao khoảng 68 m, đường kính 99 m, gồm 3 tầng. Bên trong đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m.

Từ khi mở cửa, nơi đây thu hút đông người dân và du khách đến tham quan. Một số người phản ánh đã xảy ra tình trạng móc túi, giật dây chuyền tại khu vực này.

Công an xã An Ninh cho biết đang phối hợp với chủ khu du lịch tuyên truyền, phát loa cảnh báo tình trạng cướp giật tại các khu vực đông người nhằm nâng cao cảnh giác cho người dân và du khách.

An Bình