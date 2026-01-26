Nhóm người chặn đường, chém gục nam thanh niên

TP HCMTrong lúc chở nhau trên xe máy, hai thanh niên bị nhóm người đuổi theo cầm hung khí chém tới tấp, khiến một người phải nhập viện.

Ngày 26/1, Công an phường Dĩ An trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nhóm người dùng hung khí hành hung hai thanh niên trong đêm.

Nam thanh niên bị chém gục trên đường Camera ghi lại cảnh nam thanh niên bị nhóm người chém trên đường. Video: Camera an ninh

Theo điều tra, rạng sáng nay, nam thanh niên 20 tuổi chở bạn lưu thông trên đường Đặng Văn Mây, phường Dĩ An (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị một nhóm người đi trên 5 xe máy đuổi theo, chặn đường.

Người bạn ngồi sau kịp thời chạy bộ thoát thân. Riêng nam thanh niên bị một người cầm hung khí lao tới chém liên tiếp, gục xuống đường và bị một xe máy tông trúng. Một số người trong nhóm tiếp tục đuổi theo bạn nạn nhân nhưng không kịp, liền quay lại tấn công nạn nhân.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong gần hai phút, được camera an ninh nhà dân ghi lại. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.