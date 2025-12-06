Nhóm người bị bắt vì ném đồ ăn vào tủ trưng bày vương miện Anh

4 nhà hoạt động bị bắt sau khi ném đồ ăn vào tủ trưng bày vương miện hoàng gia tại Tháp London.

Cảnh sát London cho biết lực lượng hành pháp đến Tháp London sáng nay sau khi nhận được tin báo về hành vi phá hoại nhằm vào tủ trưng bày chứa Vương miện Quốc gia.

"4 người chống đối đã ném những thứ nghi là thức ăn vào tủ. Hai người sau đó rời khỏi hiện trường", cảnh sát cho hay.

Cả 4 người đã bị bắt. Tháp London, nơi lưu giữ và trưng bày báu vật hoàng gia Anh, phải đóng cửa và ngừng đón du khách trong lúc cảnh sát điều tra sự việc.

4 người Anh bị bắt vì ném đồ ăn vào tủ trưng bày vương miện hoàng gia Nhóm nhà hoạt động ném đồ ăn vào tủ trưng bày vương miện hoàng gia ở Tháp London ngày 6/12. Video: X/Take Back Power

Nhóm hoạt động mang tên Take Back Power nhận trách nhiệm về sự việc, nói rằng các thành viên của họ đã ném bánh táo vụn và kem trứng vào chiếc tủ trưng bày bằng kính.

Nhóm cũng đăng video về sự việc lên tài khoản mạng xã hội X. Trong video, họ phá hoại tủ trưng bày trước sự chứng kiến của du khách, đồng thời chỉ trích nền dân chủ. "Nền dân chủ đã sụp đổ", người phụ nữ trẻ hét lên, trong khi người đàn ông ném kem trứng nói rằng "nước Anh đổ vỡ rồi" và "chúng tôi đến để giành lại quyền lực".

Chiếc vương miện thường được người đứng đầu hoàng gia Anh đội vào cuối lễ đăng quang hoặc trong các dịp trang trọng. Vương miện từng được Vua Charles đội trong lễ đăng quang năm 2023 và cũng xuất hiện trên linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trong thời gian quàn và sau đó là lễ quốc tang tại Tu viện Westminster.

Huyền Lê (Theo AFP, Daily Mail)