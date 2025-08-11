Nhóm người Ấn Độ giả cảnh sát, mở 'văn phòng điều tra tội phạm'

6 người Ấn Độ bị bắt vì đóng giả cảnh sát và điều hành văn phòng gọi là "cơ quan điều tra tội phạm" để lừa đảo.

Cảnh sát thành phố Noida, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, ngày 10/8 cho biết nhóm người này bị bắt với cáo buộc điều hành cơ sở giả mạo với danh nghĩa "Văn phòng Cảnh sát Quốc tế và Điều tra Tội phạm" để lừa đảo người dân, mạo danh quan chức chính phủ và tống tiền bằng cách sử dụng tài liệu, giấy tờ tùy thân giả và phù hiệu giống cảnh sát.

"Các nghi phạm tự xưng là công chức, có liên hệ với Interpol cùng các đơn vị chống tội phạm quốc tế", cảnh sát địa phương cho hay. Văn phòng của nhóm lừa đảo được trang trí với màu sắc, biển hiệu giống cảnh sát. Họ cũng lập một trang web để kêu gọi quyên góp và trưng bày nhiều chứng chỉ quốc gia, quốc tế trên mạng để tạo vỏ bọc hợp pháp.

6 nghi phạm bị bắt tại văn phòng giả mạo ở thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 10/8: Ảnh: ANI

Giới chức đã thu giữ một số điện thoại di động, tập chi phiếu, con dấu và giấy tờ tùy thân.

Vụ bắt giữ được tiến hành chỉ vài tuần sau khi Harshvardhan Jain, 47 tuổi, bị bắt vì cáo buộc thuê căn nhà gần New Delhi để biến nó thành "đại sứ quán" của một quốc gia không có thật. Căn nhà được Jain trang trí bằng cờ của nhiều quốc gia, cùng một số ôtô mang biển số ngoại giao đậu bên ngoài.

Jain tự xưng là cố vấn hoặc đại sứ các nước không tồn tại như "Seborga" hoặc "Westarctica" để lừa tiền người dân bằng cách hứa hẹn việc làm ở nước ngoài trong suốt nhiều năm. Các nhà điều tra cho biết hai vụ lừa đảo này có nhiều điểm tương đồng.

Bên ngoài văn phòng của nhóm giả cảnh sát ở thành phố Noida. Ảnh: Hindustan Times

Huyền Lê (Theo AFP, Hindustan Times)